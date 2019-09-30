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Söke baskını

Söke baskını
Giriş Tarihi: 30.9.2019

8. Grup’ta sezona puan kaybıyla başlayan kırmızı-lacivertli takım, deplasmanında Sanayi’yi ve Ünal’ın golleriyle geçti, hayata döndü

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grup'ta Sökespor, Manisa Sanayispor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti, ilk galibiyetini elde etti. Sezona sahasında Bergama Belediyespor beraberliğiyle giren kırmızı- lacivertliler, Manisa derbisinde Yunusemre Belediyespor'a yenilen Manisa Sanayispor karşısında maça hızlı başladı. 4. dakikada Mehmet Ali'nin golüyle Sökespor 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Aydın temsilcisi, 17. dakikada farkı ikiye çıkardı. Bu dakikada sahneye çıkan Ünal, kaleci Serkan'ı avladı: 0-2. 43. dakikada Serhat, Manisa Sanayispor'u umutlandırdı: 1-2. İkinci yarıda her iki takımın da çabası skoru değiştirmedi, Sökespor 2-1'lik zafere imza attı.

CÜNEYT HASÇELİK

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