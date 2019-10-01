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Akigo’nun kurtarıcısı

Akigo’nun kurtarıcısı
Giriş Tarihi: 1.10.2019

Akhisar'da sezon başında istenmeyen adam ilan edilen , aylar süren ayrılığın ardından takıma dönerek 3'te 3 yapılan son 3 maçın kahramanı oldu.

Akhisar'da sezon başında istenmeyen adam ilan edilen Sokol Cikalleshi, aylar süren ayrılığın ardından takıma dönerek 3'te 3 yapılan son 3 maçın kahramanı oldu. Küme düştükten daha sonra yönetime Süper Lig'deki bir kulüpte forma giymek istediğini söyleyince kadro dışı bırakılan Arnavut golcü bütün hazırlık ve kamp dönemiyle ligin ilk 3 maçında takımdan ayrı çalıştı. Cikalleshi, transfer dönemi kapandıktan sonra kulüp bulamayınca ücretinde indirim yapmayı da kabul ederek takımda kaldı. Ligde Ekol Göz Menemenspor'a karşı 1-0 kazanılan maçın tek golünü atan forvet, geçen hafta 3-1'lik Hatayspor galibiyetini de boş geçmedi. 3-2 kazanılan son Karagümrük galibiyetine de 2 golle katkı veren Cikalleshi, 3 maçta 4 golle yıldızlaşıp takımını liderliğe taşıdı.

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