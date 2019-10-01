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’da Bursa alarmı

Altay’da Bursa alarmı
Giriş Tarihi: 1.10.2019

TFF 1. Lig'de son 2 maçında Keçiörengücü ve Adanaspor'la (D) berabere kalarak 4 puan kaybeden 'da gözler, cuma günü 'de oynanacak maçına çevrildi.

TFF 1. Lig'de son 2 maçında Keçiörengücü ve Adanaspor'la (D) berabere kalarak 4 puan kaybeden Altay'da gözler, cuma günü İzmir'de oynanacak Bursaspor maçına çevrildi. İç sahadaki ilk 3 maçında rakiplerini Atatürk Stadı'nda konuk eden siyah-beyazlılar, Bursaspor'u eksikleri tamamlanan Menemen İlçe Stadı'nda ağırlayacak. Taraftar baskısı oluşturmak amacıyla stadyum konusunda Menemen'i tercih eden İzmir temsilcisi, güçlü rakibini yenerek zirve yarışına tutunmayı hedefliyor. Sportif direktör Özden Töraydın, "Bursaspor maçı puan tablosundaki durumumuz ve gerçek gücümüzü görme açısından çok önemli bir maç olacak" dedi.

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