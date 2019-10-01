Beşiktaş kaynıyor

Üst üste alının kötü sonuçlar sebebiyle taraftarlar kazan kaldırırken yönetim belirsizliği içindeki kulüpte Avcı’nın da koltuğu sallanıyor

Süper Lig'de önceki akşam Trabzonspor'a 4-1 mağlup olan ve ligin dibine demir atan, UEFA Avrupa Ligi'ne de 4-2'lik S.Bratislava yenilgisiyle başlayan Beşiktaş, kabus dolu günler yaşıyor. Yönetimin olağanüstü kongre kararı alması sonrası taraftarlar da kötü gidişat sebebiyle teknik direktör Abdullah Avcı'nın istifasını isterken kulüp tam bir kaynayan kazan durumunda. Özellikle sosyal medya aracılığıyla Avcı'dan görevini bırakmasını isteyen Beşiktaş taraftarı, Y.Malatya Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ı görmek istiyor. 20 Ekim'deki kongrenin Beşiktaş'ı içinde bulunduğu durumdan çıkarıp çıkarmayacağı merakla beklenirken önce perşembe günü Wolverhampton'u ardından da pazar günü Alanya'yı ağırlayacak Kartal'ı tribünlerde sert protestoların beklediği gelen haberler arasında. Avcı'nın Avrupa Ligi'ndeki maçın sonucuna göre hareket edeceği konuşulurken bu maçtan da olumsuz bir sonuç çıkarsa tecrübeli hoca ile yolların ayrılması sürpriz sayılmayacak.



YALÇIN VE GEVREK AÇIKLAMA YAPTI



Beşiktaş taraftarlarının takımın başında görmek istediği Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, konuyla ilgili bir TV kanalına açıklamada bulundu. Yalçın, "Hiç polemik konusu olmasın. Benim yorum yapmam doğru olmaz. Beşiktaş büyük camia. İnşallah kısa zamanda toparlanırlar" derken kulüp başkanı Adil Gevrek ise, "Bu yönde bir teklif yok. Sergen Yalçın takımımızın başında ve biz ona inanıyoruz. Kendisiyle sezon sonuna kadar sözleşmemiz var. Tabii Sergen hoca, Beşiktaş camiasının adamıdır. Bir teklif gelirse kendisi değerlendirir ama gündemde böyle bir şey yok" dedi.



AHMET NUR ÇEBİ ÇALIŞMALARA BAŞLADI



Geçen seçimde Fikret Orman'ın karşısına çıkarak aday olan ve ciddi oy alan Hürser Tekinoktay'ın yeniden aday olduğunu açıklaması sonrası adaylığı en çok beklenen Ahmet Nur Çebi ise kurmaylarıyla beraber sürekli toplantı halinde. Hatta Çebi'nin en yakınındaki ve yönetim aday listesinde olacağı kesin olan bir isim "Bu sefer kesin seçime gireceğiz. Aday olmazsak; bizi bırak maça, semte bile sokmazlar artık" diyerek Çebi'nin adaylıktan kaçmayacağını dile getirdi bile. Yönetim içinden Serdal Adalı'nın da başkanlık için aday olması bekleniyor. Bazı yöneticilerin Adalı'yı açık bir şekilde desteklediği bilinirken Fikret Orman'ın seçimle ilgili nasıl bir tutum takınacağı bu hafta içinde belli olacak.