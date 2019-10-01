Karşıyaka çıkışa geçmek istiyor

TFF 3. Lig 2. Grup'ta yuvaya dönen teknik direktör Soner Tolungüç yönetiminde çıktığı ilk maçta Alemdağspor'u 1-0 yenerek ligdeki ilk galibiyetini alan Karşıyaka, üst üste 2 hafta düşme hattındaki rakiplerle oynayacak.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta yuvaya dönen teknik direktör Soner Tolungüç yönetiminde çıktığı ilk maçta Alemdağspor'u 1-0 yenerek ligdeki ilk galibiyetini alan Karşıyaka, üst üste 2 hafta düşme hattındaki rakiplerle oynayacak. Bu hafta Fatsa Belediyespor'a konuk olacak KSK, ardından 9 Ekim Çarşamba günü son sıradaki Kemerspor 2003'ü ağırlayacak. Çıktığı ilk 4 maçı 4 puanla geçen, bu karşılaşmalarda puan kaybı yaşamamayı hedefleyen İzmir ekibi, Fatsa ve Kemerspor'u yendiği takdirde Play- Off yarışına ortak olacak.