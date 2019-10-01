Mesut bombası

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde gündemine aldığı Arsenal'in başarılı orta saha oyuncusu Mesut Özil ile ilgili ortaya atılan yeni iddialar sarılacivertli camiada büyük heyecan yarattı.

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde gündemine aldığı Arsenal'in başarılı orta saha oyuncusu Mesut Özil ile ilgili ortaya atılan yeni iddialar sarılacivertli camiada büyük heyecan yarattı. İngiliz basınından Mirror'a göre, Arsenal kulübü bu kadar az forma şansı bulan bir futbolcuya yüksek maaşı ödemeyi doğru bulmuyor. Yönetim bu doğrultuda Ocak ayında Mesut Özil'i kiraya verip en azından maaş yükünün bir bölümünden kurtulmayı planlıyor. Çin ve ABD'den teklifler alan Mesut Özil'i bonservisiyle gönderme fikrine şu an itibariyle sıcak bakmayan Arsenal, Ocak ayında yıldız futbolcuyu kiralayıp, maaşının bir bölümünü ödeyecek.



2021'E KADAR



Kanarya'nın bir kez daha yıldız isim için devreye girmesi beklenirken haberde Fenerbahçe'nin yaz dönemindeki ilgisinden de bahsedildi. Kulübü Arsenal ile 2021'e kadar sözleşmesi devam eden oyuncuyla ilgili sponsor yoluyla bir teklifin yapılacağı gelen haberler arasında.



ISLA'DAN İYİ HABER



Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'la oynanan derbi maçta sakatlanan Fenerbahçe'nin Şilili futbolcusu Mauricio Isla'nın durumunun ciddi olmadığı belirtildi. Isla'nın görev verilmesi durumunda Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe'nin 4 Ekim Cuma günü Antalyaspor'la oynayacağı maçta forma giyebileceği öğrenildi.



YILDIRIM'DAN SAVUNMA



Kadın basketbol maçında Yakındoğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör'ü tehdit ettiği gerekçesiyle 6 aya kadar hapsi istenen Fenerbahçe Spor Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım ile eski yönetici Ali Cenk Başak hakkında açılan davaya devam edildi. Yıldırım savunmasında, parmağını sallayarak Işık Eyigüngör'ü tehdit ettiği yönündeki iddiayı reddederek, "Bitireceğim seni, daha da beter edeceğim, demedim. Parmağımı kaldırarak bir şey demedim. Her parmağını kaldıran tehdit mi ediyor? Bu kadar basit mi yani" dedi.