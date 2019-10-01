Vural sesleri

TFF 3. Lig 1. Grup’ta şampiyonluğu hedefleyen İzmir ekibin son iki maçta yenilmesi üzerine sarı-lacivertliler, Nihat Balan'ın yerine ünlü teknik direktör Yılmaz Vural'ın getirilmesini istedi

TFF 3. Lig 1. Grup'ta teknik direktör Ercümend Coşkundere yönetiminde ilk 3 haftayı 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 3. sırada geçiren Ci Group Buca, Coşkundere'nin görevden alınmasının ardından düşüşe geçti. Sarılacivertli takım göreve Nihat Balan'ın getirilmesinin ardından üst üste 2 yenilgi alarak 8. basamağa geriledi. İzmir temsilcisi deplasmanda 24 Anagold Erzincanspor'a 3-0 yenildikten sonra önceki günde evinde 68 Aksaray Belediyespor'a 2-0 kaybetmesi üzerine taraftarlar çileden çıktı.



İŞLER İYİ GİTMİYOR



Sarı-lacivertliler, sosyal medya üzerinden teknik direktör Nihat Balan ile yönetimi eleştiri yağmuruna tutarken, takımın başına da ünlü teknik adam Yılmaz Vural'ın getirilmesini talep etti. Başkan Cihan Aktaş'ın Tire 1922'nin yarışmacı haklarını almasının ardından İzmir ekibinin ismi Ci Group Buca olarak değişmişti. Sezona iyi başlayan ancak daha sonra düşüşe geçen Buca'nın yeniden toparlanması için yönetimin bazı kararlar alacağı ifade edildi. Ci Grup Buca, iki haftada kalesinde 5 gol görürken, rakip fileleri sarsamadı.



YILMAZ VURAL ÇOK TECRÜBELİ



Türk futbolunun renkli teknik adamlarından Yılmaz Vural, teknik direktörlük kariyerinde tam 27 farklı takımı çalıştırdı. 66 yaşındaki Vural, Malatyaspor, Antalyaspor, Bursaspor, Karşıyaka, Adanaspor, Gaziantepspor, Sarıyer, Trabzonspor, G.Birliği, Konyaspor, Dardanel, Bursaspor, Denizlispor, Diyarbakırspor, Ç.Rize, Ankaragücü, Manisaspor, Kocaelispor, Kasımpaşa, Elazığ, Mersin İdmanyurdu, Osmanlıspor, Karabük, Göztepe, Giresunspor, Eskişehirspor ve son olarak Adana Demirspor'da görev yaptı.