Altay’da geri sayım

TFF 1. Lig'e şampiyonluk parolasıyla giren Altay, uzun yıllar sonra Bursaspor'u İzmir'de konuk edecek. İki kulübün 51 yıllık rekabetinde taraflar 13 yıl sonra karşı karşıya gelecek.

TFF 1. Lig'e şampiyonluk parolasıyla giren Altay, uzun yıllar sonra Bursaspor'u İzmir'de konuk edecek. İki kulübün 51 yıllık rekabetinde taraflar 13 yıl sonra karşı karşıya gelecek. Altay ve Bursaspor en son 2006 yılında Bursa'da 1. Lig karşılaşmasında kozlarını paylaştı. O mücadeleyi İzmir ekibi 2-1'lik sonuçla kazandı. Siyahbeyazlılar, Bursaspor karşısında evinde ezici bir üstünlüğü bulunuyor. Altay, taraftarı karşısında çıktığı 18 maçta sahadan galibiyetle ayrıldı. Bursaspor ise 8 maçta kazanma başarısı gösterdi. 10 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Öte yandan Altay bu sezon ilk kez bir lig maçını Menemen İlçe Stadı'nda oynayacak. Stadın passolig ve tadilatları sezon başına yetişmediği için siyah-beyazlılar taraftarı önündeki ilk üç maçını İzmir Atatürk Stadı'nda oynamıştı. Menemen İlçe Stadı'nın kapasitesinin yüzde 5'i olarak Bursaspor taraftarına 215 kişilik kontenjan ayrılacak. Misafir takıma 10 TL'den bilet satılacağı bildirildi.



SİYAH-BEYAZLILAR İDMANA GİDİYOR



Altaylı taraftarlar cuma günü Menemen İlçe Stadı'nda Bursaspor'ya oynanacak kritik maç öncesi yarın Gaziemir Tesisleri'ne giderek takımlarına moral verecek. Siyah-beyazlılar sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar da yarın tüm taraftarlarını maça gider gibi saat 18.00'de tesislere davet etti. İzmir ekibi topladığı 9 puanla 10. sırada yer alıyor. Bursaspor ise 12 puanla sıralamada 2. basamakta bulunuyor.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ