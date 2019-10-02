A.Ordu gelecekten umutlu

TFF 1. Lig'de 6. sezonu geçiren Altınordu, bu yıl da lige isteği başlangıcı yapamadı. Taraftarı önünde 2-0 geriye düştüğü Adana Demirspor'a karşı sahadan 2-2 beraberlikle ayrılan kırmızılacivertliler ortaya koyduğu futbolla gelecek için umut verdi.

TFF 1. Lig'de 6. sezonu geçiren Altınordu, bu yıl da lige isteği başlangıcı yapamadı. Taraftarı önünde 2-0 geriye düştüğü Adana Demirspor'a karşı sahadan 2-2 beraberlikle ayrılan kırmızılacivertliler ortaya koyduğu futbolla gelecek için umut verdi. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Adana Demirspor karşılaşması berabere bitirdiğimiz bir maç oldu ama bence ikinci yarıdaki oyun bizim önümüzdeki haftalara çok daha moralli bakmamızı sağlayacak. Oyuncularımız hazır duruma geldiğinde çok güçlü bir takım olacağımızı gördük. Beraberlik puan kaybı gibi görünüyor ama takımım için muhteşem bir geri dönüş oldu" dedi.



KARTLAR BASİT



Eroğlu şöyle devam etti:



"Yediğimiz ilk golün ardından maçın hakeminin, saha dışında olan rakip takım oyuncularını çağırmak yerine maçı başlatması gerekiyordu. Çok basit kartlar çıktı. Pas kalitemizi arttırırsak, galibiyet serisine de başlarız. Bize güvensinler."