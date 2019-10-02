Büyük çöküş

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde siyah-beyazlılar, son 39 yılda tarihinin en kötü ilk 6 hafta performansını sergiledi. Yanlış transfer politikalarının ardından taraftarlar yönetime isyan etti

Süper Lig'de üst üste alınan kötü sonuçların ardından ligde küme düşme hattına gerileyen Beşiktaş, Abdullah Avcı yönetiminde son 39 yılda en kötü ilk 6 hafta performansını sergiledi. Ligin 6. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 4-1 mağlup olan siyah-beyazlılar, topladığı 5 puanla da düşme hattında yer aldı. Avcı da son 39 yılda ligde ilk 6 hafta itibariyle Beşiktaş tarihinde en az puan toplayan teknik direktör oldu. Kara Kartal, Del Bosque ve Mustafa Denizli yönetiminde ilk 6 haftada 6 puan elde etmişti.



SIKINTILAR GİDEREK ARTIYOR



Sancılar yaşayan Beşiktaş'ta transfer politikası yanlış işledi. Kaliteli futbolcular kadroya dahil edilmedi. Avcı'nın yeni oyun sistemi oturmadı, savunma yıkıldı. 6 maç sonunda ligdeki averajı -4'e düştü. Borç tavan yaparken, yönetimin yıl sonuna kadar 500 milyon TL oyunculara ödeme yapması gerekiyor. Kötü gidişat üzerine Avcı'nın başkan Fikret Orman ile görüştüğü ve "Görevi bırakmam istenirse hemen ayrılabilirim" dediği öğrenildi. Taraftarlar isyan bayrağı açtı.



ARSLANBOĞA'NIN HAKEMLİĞİ BİTTİ



Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu toplantısında tecrübeli hakem Suat Arslanboğa hakkında flaş bir karar alındı. Son olarak Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçında tartışmalı bir maç yöneten Arslanboğa'nın Profesyonel Hakem Sözleşmesi feshedildi. TFF'den yapılan açıklamada, "Merkez Hakem Kurulu'nun önerisi ile Üst Klasman Hakemi Suat Arslanboğa'nın Türkiye Futbol Federasyonu ile imzalamış olduğu 01.08.2019 başlangıç ve 31.05.2020 bitiş tarihli Profesyonel Hakem Sözleşmesi dün fesih edildi" ifadeleri kullanıldı.