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Denizlispor’un iki yıldızı kayıplarda

Denizlispor’un iki yıldızı kayıplarda
Giriş Tarihi: 2.10.2019

'in Egeli ekiplerinden Denizlispor'un Trabzonspor'dan büyük umutlarla ettiği ile forvet hayal kırıklığı yaşattı. Olcay 4 maçta sadece 147 dakika sahada kalırken Rodallega 6 maçta sadece 1 gol atabildi.

Süper Lig'in Egeli ekiplerinden Denizlispor'un Trabzonspor'dan büyük umutlarla transfer ettiği Olcay Şahan ile forvet Rodallega hayal kırıklığı yaşattı. Olcay 4 maçta sadece 147 dakika sahada kalırken Rodallega 6 maçta sadece 1 gol atabildi. Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz'in bu hafta iki tecrübeli ismi yedek soyundurup Yeni Malatyaspor deplasmanında Recep Niyaz ile Mehmet Akyüz'e forma şansı vermesi bekleniyor. İyi başladığı ligde kötü gidişe 'dur' diyemeyen Denizlispor'da tecrübeli teknik adam İldiz, futbolcularla toplantı yaparak uyarılarda bulundu.

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