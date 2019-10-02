F.Bahçe’de fedakarlık zamanı

Fenerbahçe'de birçok futbolcunun şampiyonluğa ulaşmak için büyük fedakarlıklar yaptığı ortaya çıktı. İğneyle maçlara çıkan Dirar, ameliyatını milli araya bıraktı. Orta saha Jailson, stoper krizine son verdi. Ozan hem sağ bekte hem de açıkta üst düzey oynuyor.

Fenerbahçe'de birçok futbolcunun şampiyonluğa ulaşmak için büyük fedakarlıklar yaptığı ortaya çıktı. İğneyle maçlara çıkan Dirar, ameliyatını milli araya bıraktı. Orta saha Jailson, stoper krizine son verdi. Ozan hem sağ bekte hem de açıkta üst düzey oynuyor. Sakatlığı bulunan Hasan Ali'nin milli aradan sonra hazır hale gelmesi bekleniyor. Mevkisi sağ bek olan Dirar, savunmanın solunda başarılı bir performans sergiliyor.



YANAL ÇOK MUTLU



Orta saha oyuncusu Ozan, Faslı yıldız İsla'nın yokluğunda sağ bekte görev yaptı. Galatasaray derbisinde de sağ kanat oynayan başarılı futbolcu, teknik direktör Ersun Yanal'ın güvenini bir kez daha boşa çıkarmadı. Tolga Ciğerci de arkadaşlarının özverisine uydu ve derbide orta sahanın solunda oynadı.



OZAN JOKER OLDU



Fenerbahçe'nin 2015-2016 sezonunun devre arasında Bursaspor'dan aldığı Ozan Tufan, geride kalan 6 maçta joker gibi oynadı. Orta saha oyuncusu Ozan, İsla'nın yokluğunda sağ bekte görev yaptı. Bazı maçlarda da sağ açıkta oynadı. Bu sezon tüm maçlarla forma giyen 24 yaşındaki milli futbolcu 540 dakika sahada kaldı.



MEVLÜT ERDİNÇ İDDİALI KONUŞTU



Sezon başında Başakşehir'den Fenerbahçe'ye transfer olan Mevlüt Erdinç, çok çarpıcı açıklamada bulundu. Erdinç "Galatasaray, Türkiye'nin büyük kulüplerinden bir tanesi. Ama Fenerbahçe kadar değil. Türk futbolu çok gelişti. F.Bahçe daha iyi işler yapıyor" dedi. Bu arada cuma günü evinde Antalyaspor'u ağırlayacak sarı-lacivertli ekipte Rodrigues, özel program dahilinde çalışan Moses ve özel ayak tabanlığı yaptırmak için ABD'ye gidecek olan Hasan Ali Kaldırım'ın sakatlığı sürüyor.