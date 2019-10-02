Göztepe pes etmiyor

10 kişiyle Konyaspor’u yenip Gazişehir ile berabere kalan İzmir ekibi 4 puan çıkartırken inatçı futboluyla alkış aldı

Spor Toto Süper Lig'de Konyaspor galibiyeti ile çıkışa geçen Göztepe, Gazişehir deplasmanından da altın değerinde bir puan kazandı. Son iki maçı da kırmızı kartlar nedeniyle 10 kişi tamamlayan Göztepe, eksik olmasına rağmen direnişini sahaya yansıttı. Konya maçında 50. dakikada orta sahanın etkili ismi Poko'nun kırmızı kartıyla 10 kişi kalan Göztepe, Gazişehir'de de yine aynı dakikada Beto'nun oyun dışına atılmasıyla 47 dakika eksik oynadı.



DÖRT PUAN ÇIKARDILAR



Göz-Göz, bir kişi eksik tamamladığı Konya maçında Alpaslan'ın penaltısıyla 3 puan alırken, Gazişehir'de de Beto'nun atılmasının ardından yediği gole Berkan ile cevap vererek 1 puanı kopardı. Rakiplerine karşı pes etmeyen Göz-Göz, 6 puanın 4'ünü eksik tamamladığı maçlarda kazandı.



BAŞAKŞEHİR MAÇINDA KALE GÖKTUĞ'UN



G.Antep maçında kırmızı kart gören Göztepe'nin başarı- lı file bekçisi Beto cumartesi günkü Kayserispor maçında oynamayacak. Beto'nun yerine altyapıdan yetişen ve Gazişehir karşılaşmasında 47 dakika kaleyi koruyan Göktuğ eldivenleri giyecek.



GOLLER SAVUNMADAN



Göztepe'nin 1-0 kazandığı Konya maçında stoper olarak görev yapan Alpaslan attığı penaltı golüyle Göz-Göz'e 3 puan kazandırırken, Gazişehir'de de bir başka defans oyuncusu Berkan sahneye çıktı. Başarılı sol bek, Göztepe'nin bu sezonki 2. golüne imza atarken, iki savunma oyuncusu da sarı-kırmızılı ekibe 4 puan kazandırdı. Golcüler Eren Derdiyok, Jerome ve Deniz'in ise henüz siftahı yok.