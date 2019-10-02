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'da sıra deplasmanda

Karşıyaka'da sıra deplasmanda

02.10.2019, 13:47

3. Lig 2. Grup'ta geçen hafta 1877 Alemdağspor önünde evindeki galibiyet hasretine son veren , bu hafta Fatsa Belediyespor'u da yenerek deplasmanda seri başlatmak istiyor.

Bu sezon daha önce evinde ligde Kozanspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Muğlaspor'a yenilen Karşıyaka, dış sahada Tepecikspor maçından 1-1 beraberlikle dönüp Erbaaspor'a ise 2-0 mağlup oldu. Ligde 9 gün içinde 3 maça çıkacağı zorlu periyotta olan İzmir temsilcisi, Fatsa galibiyetiyle seri başlatıp bu periyodu maksimum puanla geçmeyi hedefliyor. Karşıyaka, 5 Ekim Cumartesi Fatsa'ya konuk olduktan sonra 9 Ekim Çarşamba Kemerspor 2003'ü ağırlayıp ardından 13 Ekim'de Esenler Erokspor deplasmanına çıkacak.
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