Karşıyaka’nın kozu sevgi

Karşıyaka’da göreve gelen Soner Tolungüç ve Atilla Güneş ikilisi oyuncularla yaptığı ikili görüşmelerle motivasyon yüklemesi yapıyor

TFF 3. Lig 2. Grup'ta ilk galibiyetini geçen hafta Soner Tolungüç yöneteminde 1877 Alemdağ'a karşı alan Karşıyaka'da cumartesi günü deplasmanda oynanacak olan Fatsa Belediyespor maçı hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Yeşil-kırmızılı ekipte teknik direktör Soner Tolungüç, sportif direktör Atilla Güneş ve şube başkanı İbrahim Palaoğlu oyuncularla bire bir görüşmeler yaparak adeta beyinlerini yıkıyor. Sezona kötü bir başlangıç yapan futbolculara yapılan toplantılarla gerçek potansiyellerini hatırlamaları ve tekrardan ortaya çıkarmaları isteniyor. Yapılan görüşmelerde tüm oyunculara geçmişe sünger çekmeleri gerektiğinin, birlik ve beraberlikle neleri başarabileceklerinin altı çiziliyor.



KADER BIRLIĞI YAPACAĞIZ



KSK'nin en büyük kozunun sevgi olacağını belirten Tolungüç, "Birbirini seven ve saygı duyan bir topluluk kader birliği yaptığı zaman aşamayacağı engel olmaz. Büyük bir camianın çatışı altındayız. Futbolculara geçmişte neleri başardıklarını anlatıyoruz. İyi şeyler olacak" dedi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ