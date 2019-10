Kartal Fener gibi olmaz

G.Saray-F.Bahçe derbisinden sizce en çok hangi takım kazançlı çıktı. Sizce F.Bahçe bu sezon şampiyon olabilir mi? Beşiktaş kaynıyor. Takım dökülüyor, taraftarlar çok kızgın. Acaba Kartal, geçen seneki F.Bahçe gibi travmalar yaşar mı? Trabzon eksiklere rağmen Beşiktaş'ı yendi ve zirve yaptı. Alanyaspor lider ve G.Antep iyi yolda. Bu sezon sürpriz olur mu? Göztepe, havaya girdi. Eksik oynamalarına rağmen iki maçtan 4 puan çıkardı. Ancak, Denizlispor'da işler bir türlü yolunda gitmiyor

HAFTAYA BAKIŞ/ ŞENOL KANTÜRK

G.Saray'da, o kendi sahasındaki maçlarda şimdiye dek gördüğümüz, "Bu maçı ne yapar yapar kazanırım" agresifliğini ve maçı koparma gayretini göremedim. "Yakalarsam atarım, atamazsam da dünyanın sonu değil, beraberlik idare eder" havasındaydılar. F.Bahçe ise 25 dakika önde bastı, daha etkiliydi ama onlar da ikinci devrede, "Derbiden puan almak iyidir" savunmasına girdiler. Ortaya berbat bir futbol çıktı. Galatasaray iki puan kaybetti, Fenerbahçe böylesine bir maçtan puan çıkarttığı için karlı.



FENERBAHÇE OLDUKÇA AVANTAJLI



Fenerbahçe yaptığı transferlerle çok iyi bir kadro kurdu. Lige de diğerlerine göre çok iyi başladılar. Şampiyonluk şansı yüksek. Alanyaspor her ne kadar iyi gidiyor ise de ben şampiyon olacağına inanmıyorum. Şampiyonluk yarışı Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş arasında geçer. Beşiktaş şu anda kötü durumda olmasına rağmen zamanla zirveye doğru yükselecektir. Trabzonspor ise Hüseyin Yazıcı ve Rodallega'yı kaybetmesine karşın zirvede üç büyükleri zorlayacak tek takım. Ancak, günü güne uymuyor. Beşiktaş herkesin diline pelesenk oldu. F.Bahçe'nin geçen sezonki durumunu andırıyor ama Beşiktaş'ın birkaç hafta içerisinde düzeleceğine inanıyorum. Her kulüpte sancılı dönemler yaşanır. Öncelikle yeni yönetim gelecek, Abdullah Avcı ile çalışmak ister mi belli değil. Belki de başka bir alternatif düşünürler. Aslında Avcı son derece bilgili, çalışkan, araştıran bir hoca. Ama kendi sistemini oturtması için zamana ihtiyacı var. Daha ligin başı. Yeni yönetim gelir hamlelerini yapar ve Beşiktaş düze çıkar. İddia ediyorum bu takım iyi hamleler yapılırsa zirveye oynar.



KARTAL YABANCILAR KULÜBESİ GİBİ



G.Saray'ın bu sezonki başarısızlığı sahaya sürdüğü 11 oyuncunun da yabancı olmasına bağlı bence. Hepsine bildiği yabancı dilden konuşmak, takımı havaya sokmayı zorlaştırıyor. Beşiktaş'ın 5 yabancıyı yedekte tutması transferin hatalı yapıldığının göstergesi. İyi olsalar Avcı niye oynatmasın? Beşiktaş yabancılar kulübesi gibi. Bekleneni verememiş sıradan oyuncular var. Operasyon yapılacaksa iyi hamleler yapılmalı. Yapılacaktır da.

Trabzonspor, Yusuf Yazıcı ve Hugo Rodallega'yı göndermesine karşın yine çok başarılı grafik çiziyor, zirve mücadelesi veriyor. Hele Üç Büyüklere karşı büyük başarı üstünlüğü var. Şampiyonluk şansı var ama gel-gitler problem. Yıllardır da bunu aşamıyorlar. Örneğin bu sezon Abdülkadir ile Ekuban'ın yoklukları hissediliyor. Sörloth belli ki iyi oyuncu. Rodallega'nınki gibi bir performans gösterir ve sürdürürse Trabzonspor'un şansı artar.



ALANYA'NIN NEFESİ YETMEZ



Alanyaspor şuanda liderliğini sürdürüyor. İyi de futbol oynuyorlar. Ancak şampiyonluk için pek çok faktör gerekli. Bir ilçe takımının bu performansı sürdürebilmesi çeşitli etkenlere bağlı. Kimse onlardan şampiyonluk beklemiyor. O nedenle rahatlar. Bunun getirdiği avantajla yollarına devam ediyorlar. Ancak büyük hedefleri konuşmak için daha çok erken. Yine de alkışlanacak durumdalar. Gaziantep FK da Alanya gibi ligin ilk 6 haftasını zirvede geçiren bir ekip. Türkiye'nin tek yabancı teknik direktörü Sumidica, oyuncularını iyi kullanıyor. Ancak son Göztepe maçı gösterdi ki öyle ligi domine edecek bir görüntüleri yok. Bu iki ekip için Avrupa başarı olur.



GÖZTEPE ŞANSLI



Göztepe'nin Gaziantep'te 10 kişi kalmasına ve yenik duruma düşmesine karşın puan alması Allah'ın bir lütfudur. İki takımın yediği goller de evlere şenlik. İki gol de birbirine çok benziyor. İlkinde kaleci Göktuğ, Güray'a "Al da at" dedi. Ötekinde de Günay, Berkan'ın yaptığı ortada ileri çıkmanın cezasını çekerek, "Siz de buyrun alın puanı" ikramında bulundu.



MUTLAKA TAKVİYE LAZIM



Yine söylüyorum devre arasında takımın takviyeye ihtiyacı var. Beto bu takımın her şeyi. Yıllardır takımın başarılı olmasında ve ligde kalmasında aslan payına sahip. Böyle bir hata değil, 10 hata daha yapsa hakkıdır. Kesinlikle eleştirilmemeli. Zaten oyundan çıkarken kendini cezalandıracak gibi davrandı. Futbolda böyle şeyler var. Belki de 18 dışına çıktıktan sonra pozisyon kaybetti istem dışı bir hareket yaptı. Yönetim, Tuna hoca ve taraftarlar O'nu kesinlikle eleştirmemeli, moral vererek bu takımın emniyet kemeri olduğunu ihsas ettirmeli. Bilinmeli ki ligde her takımda bir Beto yok.



DENİZLİSPOR İLDİZ'E GÜVENMELİ



Denizlispor Yücel İldiz ile mutlaka ve mutlaka devam etmeli. Denizlispor eğer onu gönderirse çok büyük hata eder ve amatörce bir davranış olur. İldiz bu takımı lige çıkarttı, sezon başında da G.Saray maçı dahil süper sonuçlar alındı. Futbolda galibiyetler kadar yenilgiler de var. Böyle başarılı bir hocanın durumu pamuk ipliğine bağlı olmamalı. Sabredilmeli, Denizlispor çok iyi bir takım. Sonuca değil, futbola bakmak lazım. Şans faktörü çok önemli. Denizlispor kötü oynamıyor, bulduğu pozisyonları değerlendiremiyor. Bu da çözülür.



DENİZLİ TEHLİKE YAŞAMAZ



Denizlispor, ligin yeni ekibi olmasına karşın çok iyi bir takım kurdu ve futboluyla "ben bu ligde kalırım" mesajını verdi. Son dönemde işler iyi gitmiyor gibi görünebilir ama büyütmemek gerek. Ben Denizlispor'un bu ligde tehlike yaşayacağını sanmıyorum. Çünkü yenildikleri maçlarda bile iyi futbol oynuyorlar. 13 maç kazanan ligde kalır. Denizli bunu başarır. Yeter ki birlik, beraberlik bozulmasın, panik havasına girilmesin.