Vah Buca vah

Geçen sezonun bitimine iki maç kala 3. Lig'den Bölgesel Amatör Küme'ye düşen İzmir'in 91 yıllık çınarı oynadığı 2 karşılaşmayı da kazanamadı. 9 gol yiyerek sonuncu sırada yer aldı

İzmir'in 91 yıllık köklü kulübü Bucaspor, Bölgesel Amatör Lig (BAL) 10. Grup'ta can çekişiyor. Geçen sezonun bitimine 3. Lig'den Bölgesel Amatör Küme'ye (BAL) düşen sarı-lacivertliler, burada da ilk iki maçta umduğunu bulamadı. 14 takımın yer aldığı ligin ilk maçında evinde Çiğli Belediyespor'a 4-0, ikinci haftada da deplasmanda Gebzespor'a 5-0 yenilen İzmir ekibi gol atamazken, -9 averajla da ligin dibine demir attı. Daha düne kadar maçlarını 10 bin kapasiteli Cemil Şeboy Stadı'nda oynayan Bucaspor, şimdi Buca İlçe Stadı'nda mücadele ediyor.



TARAFTAR İKİYE BÖLÜNDÜ



Başkan Cihan Aktaş'ın Tire 1922'nin yarışmacı haklarını satın alıp, ismini Ci Group Buca, renklerini sarı-lacivert, armasını da üzüm olarak değiştirmesinin ardından taraftarlar da ikiye bölündü. Aktaş, Bucalı futbolseverlerden yeni takıma destek isterken, bazı taraftarların Türk futboluna adını altın harflerle yazdıran Bucaspor'u yaşatmak için büyük emek verdiği ve sahip çıkmaya devam ettiği belirtildi.



2010-2011'DE SÜPER LİG'DEYDİ



Bucaspor, 8 sezon önce Süper Lig'de mücadele etmişti. Tarihinde ilk kez devler liginde yer alan sarı-lacivertliler, rekorlar kırarak Süper Lig'e adını yazdırmıştı. 2008- 2009 sezonunda 2. Lig'de şampiyon olan İzmir ekibi, 2009-2010 sezonunda da hiç beklemeden Süper Lig'e çıkmıştı. Süper Lig'e sorunlarla başlayan yeni stadının kapasitesinin yetersiz olmasından dolayı yarım sezon göçebe hayatı yaşayan Bucaspor, Süper Lig'de ancak bir sezon kalabildi



AMATÖRDE GİDİŞAT ÇOK KÖTÜ



Büyük bir gelir kaybına uğrayan İzmir'in köklü takımlarından Buca'da yavaş yavaş çöküş başladı. Altyapıdan yetiştirdiği oyuncuları satarak gelir elde eden, bir zamanlar Türkiye'nin en iyi altyapısına ve tesislerine sahip olan sarı-lacivertliler, iç çekişme ve ilgisizliğin ardından son 4 sezonda inanılmaz düşüş yaşadı. İzmir ekibi böyle giderse sezon sonunda Süper Amatör Lig'e düşme tehlikesi yaşayacak.

HEM OYUNCU BULDU HEM DE YETİŞTİRİP SATTI



Bucaspor, yıllarca altyapıda bacasız fabrika gibi çalıştı. Gelecek vadeden yıldız oyuncuları da kadrosuna katarak vitrine çıkardı. İzmir ekibi, Salih Uçan'ı Fenerbahçe'ye, Emre Güral ve Sercan Kaya'yı Trabzonspor'a sattı. Hasan Kabze önce Dardanel'e ardından Galatasaray'a gitti. Şu an G.Saray'da olan Taylan Antalyalı G.Birliği'ne verildi. Mehmet Batdal da G.Saray'ın yolunu tuttu

ŞERAFETTİN ÇIRACI