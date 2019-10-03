A.Ordu yenilerle parlıyor

TFF 1. Lig'de sezona istediği gibi başlayamayan Altınordu'da oyuncuların haftalar geçtikçe ortaya koyduğu performans teknik heyeti mutlu ediyor.

TFF 1. Lig'de sezona istediği gibi başlayamayan Altınordu'da oyuncuların haftalar geçtikçe ortaya koyduğu performans teknik heyeti mutlu ediyor. Sezon başında Giresunspor'dan transfer edilen forvet Yasin Ozan geçen hafta Adana Demirspor önünde kırmızı-lacivertli formayla ilk golüne imza attı. Savunmada görev yapan Ufuk'un ise kısa sürede takıma uyum sağlaması yüzleri güldürdü. Başarılı orta saha oyuncusu Muhammet Mert son iki haftada 1 gol, 1 asist yaparak takıma önemli katkıda bulundu.



KEMAL AMELİYAT OLDU



Geçen sezon başı kadroya katılan Kemal Rüzgar yaşadığı talihsiz sakatlık yüzünden uzun süre takımdan ayrı kaldı. Bu sezon formayı giymeye başlayan gurbetçi golcü artan ağrıları yüzünden geçtiğimiz gün bıçak altına yattı. Başarılı bir operasyon geçiren Kemal Rüzgar'ın üç hafta sonra takımla çalışmalara başlayacağı bildirili. Kemal bu sezon 2 maçta 47 dakika süre aldı ve 1 gol attı.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ