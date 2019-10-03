Beşiktaş evinde kayıp

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 2. hafta mücadelesinde İngiltere'nin Wolverhampton Wanderers takımını konuk eden Beşiktaş mücadeleden 1-0 yenik ayrıldı

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 2. hafta mücadelesinde İngiltere'nin Wolverhampton Wanderers takımını konuk eden Beşiktaş, son maçına göre 6 değişiklikle sahaya çıktı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'de Trabzonspor'a 4-1 mağlup oldukları maçın 11'ine göre 6 değişikliğe gitti.

Deneyimli teknik adam, Trabzonspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan oyunculardan Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Gökhan Gönül ve Tyler Boyd'u yedeğe çekti.

Trabzonspor mücadelesinde ilk 11'de sahaya çıkan futbolculardan Burak Yılmaz ile Georges-Kevin N'Koudou ise 18 kişilik kadroda yer almadı.

Beşiktaş müsabakaya, Loris Karius, Douglas, Domagoj Vida, Necip Uysal, Pablo Rebocho, Mohamed Elneny, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Jeremain Lens, Caner Erkin ve Güven Yalçın 11'i ile başladı.

Siyah-beyazlılarda Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Umut Nayir, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Gökhan Gönül ve Tyler Boyd ise yedek kulübesinde yer aldı.

DİABY KADRODA YOK

Beşiktaş'ın Malili futbolcusu Abdoulay Diaby, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşayan 28 yaşındaki Malili futbolcuya, serum tedavisi uygulandığı belirtildi.

N'KOUDOU SON ANDA KADRODAN ÇIKARILDI

Karşılaşma öncesi açıklanan ilk 11'de yer alan Beşiktaş'ın Fransız oyuncusu Georges-Kevin N'Koudou, migren ağrısı nedeniyle son anda kadrodan çıkartıldı.

Müsabaka öncesi ısınmaya katılan 24 yaşındaki kanat oyuncusu, şiddetli migren ağrısı nedeniyle kadrodan çıkarılmak zorunda kalındı. Bu oyuncunun yerine ilk 11'e Caner Erkin dahil edilirken, Tyler Boyd ise yedek kulübesinde yer aldı.

TARAFTARLAR İLGİ GÖSTERMEDİ

Beşiktaş'ın Wolverhampton Wanderers ile yaptığı karşılaşmaya siyah-beyazlı taraftarlar fazla ilgi göstermedi.

Vodafone Park'taki tribünlerde büyük boşluklar gözlenirken, mücadeleyi yaklaşık 15 bin siyah-beyazlı taraftar takip etti.

Öte yandan bir grup Wolverhampton Wanderers taraftarı ise kendilerine ayrılan tribünden takımlarına destek verdi.

YÖNETİME PROTESTO

Beşiktaşlı taraftarlar, siyah-beyazlı kulübün yönetimine yaptığı protestoları bu maç öncesinde de sürdürdü. Siyah-beyazlı futbolseverler, karşılaşma başlamadan önce zaman zaman "Yönetim istifa" tezahüratları yaptı.