En sancılı başlangıç

6 haftada 6 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip 1. Lig’den küme düştüğü 2012-2013 sezonundan bu yana en az puanı alırken, hücumda da en kısır sezonu yaşıyor

Spor Toto Süper Lig'de 2019- 2020 sezonuna iddialı giren ancak beklenen performansını sergileyemeyen Göztepe, son yılların en kötü sezon başlangıcını yaptı. Sarı-kırmızılılar Gazişehir deplasmanından 1 puanla dönerek 6. haftayı 6 puanla geride bırakırken, 1. Lig'den küme düştüğü 2012- 2013 sezonundan bu yana en az puanını topladı. Sarı-kırmızılılar 2012-2013 sezonunda 6 maçta 4 yenilgi, 1 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 4 puana sahip olmuş ve attığı 2 gole karşılık kalesinde 7 gol görmüştü.



İSTATİSTİKLERİ KÖTÜ



Göztepe, bu süreçten sonra Süper Lig'e kadar çıktığı 7 sezon içinde en kötü performansını sergiledi. Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren İzmir ekibi, 6 puana 2 gol atarak ulaşırken, 2017-2018'de 13 gol atıp 13 puan, geçen yıl da 6 gol kaydedip, 9 puan toplamıştı. Göz Göz, aynı zamanda son 7 yılda en az gol ürettiği sezonu yaşıyor.



İYİ Kİ SAVUNMA VAR!



1-0 kazanılan Konyaspor maçında stoper olarak görev yapan Alpaslan attığı penaltı golüyle Göz-Göz'e 3 puan kazandırırken, Gazişehir'de de bir başka defans oyuncusu Berkan sahneye çıktı. Berkan, Göztepe'nin bu sezonki ikinci golüne imza atarken, iki savunma oyuncusu da sarı-kırmızılı ekibe 4 puan kazandırdı.



JEROME SESSİZ



Gazişehir karşısında ileri uçta etkisiz kalan Jerome, golcülerin hanesine 1 gol yazdıramazken Göztepe'yi yine bir savunmacı kurtardı. Sezon başından bu yana sahaya çıkan Deniz Kadah, Eren ve Jerome üçlüsü ise 6. haftayı da boş geçti.



GÖKTUĞ'A DESTEK



Gazişehir ile oynanan lig maçında Portekizli eldiven Beto'nun kırmızı kart görmesi sonrasında kaleye geçen ve şanssız bir gol yiyen genç eldivene taraftar grupları sahip çıktı. Maçın 58. dakikasında Güray'ın uzaktan şutunda topu kalesinde gören genç eldivene maçın ardından sosyal medyada yoğun eleştiriler yöneltilmişti. Eleştirilerin dozu artınca Göztepeli taraftar gruplarından Göktuğ'a destek geldi. 'Forza Göztepe' taraftar grubu bir açıklama yayınladı ve, "Göktuğ Bakırbaş'a yapılan eleştirilerin dozu kaçmış ve hakarete varan cümleler kurulmuştur. Kendini bilmez bu insanları ve son dönemde türeyen sosyal medya tribüncülerini uyarıyoruz" denildi.