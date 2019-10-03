Fener’den yeni hamle

Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Alanya-F.Bahçe maçında kural hatası olduğu iddiasıyla TFF'ye başvuran Fenerbahçe'nin talebinin reddedilmesi sonrası kulüpten yeni bir hamle geldi.

Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Alanya-F.Bahçe maçında kural hatası olduğu iddiasıyla TFF'ye başvuran Fenerbahçe'nin talebinin reddedilmesi sonrası kulüpten yeni bir hamle geldi. Hukuki girişimlerin devam edeceğini duyuran kulüp Tahkim'e gideceklerini duyurdu. Sürecin sonuna kadar takip edileceği vurgulanan açıklamada, "Kulübümüz bu başvurusu bakımından TFF'nin ilgili birimlerinden özellikle; MHK görüşünü, MHK görüşüne esas alındığı belirtilen IFAB görüşünü ve bu görüşün istenmesi amacıyla yapılan tüm yazışmaları, TFF Yönetim Kurulu'nun bu yöndeki kararının ilgili sayfasının suretini talep etmiştir. Bu taleplerimizin karşılanması ile adil bir yargılama ve güçlü bir savunma gerçekleştirilebileceği ortadadır. Talep ettiğimiz belgelerin incelenmesi sonrasında detaylı başvurumuz yapılacaktır. Başvurumuzun haklılığı konusunda kulübümüzün görüş ve güveni tam olup, süreç sonuna kadar en etkin biçimde takip edilecektir" ifadeleri yer aldı.



BAŞKAN KOÇ'TAN İDDİALI SÖZLER



Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, takımının Süper Lig'in ilk 6 haftasında başarılı bir performans ortaya koyduğunu aktararak, şampiyonluğa olan inancının kuvvetlendiğini belirtti. Ali Koç, F.Bahçe dergisinin ekim sayısında, "Galatasaray ile oynadığımız derbide takımımızın ortaya koyduğu mücadele hepimizi mutlu etti. Takımımızın gösterdiği hırs, 29. şampiyonluğumuza olan inancımızı kuvvetlendiriyor" dedi.