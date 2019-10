Horoz zinciri kıracak

Teknik direktör Yücel İldiz, "Son haftalarda kaçırdığımız goller nedeniyle puan kayıpları yaşadık. "Malatya’da iyi oyun, ve puanlar adına sahada her şeyi yapacağız" dedi

Süper Lig'de 4 maçtır galibiyete hasret kalan Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Yücel İldiz, son haftalarda kaçırdıkları goller nedeniyle puan kayıpları yaşadıklarını belirterek, "Malatyaspor karşısında iyi futbol, puan ve puanlar adına her şeyi yapacağız. İki haftadır kaçırdıklarımızı bu hafta atmak istiyoruz" dedi. İldiz, "Milli maç arasından sonra iyi başlamak istiyorduk. Skorlar istediğimiz gibi gitmedi. Sahamızda 2 maç kaybetmek hoş olmadı. Son oynadığımız Kasımpaşa maçı bizim için trajik bir karşılaşma oldu. Oyun adına her şeyi yaptık ama inanılmaz goller kaçırınca kaybeden taraf olduk. Yeni Malatyaspor karşısında son derece zorlu bir müsabaka oynayacağız. İyi futbol, puan ve puanlar adına maçta her şeyi yapacağız" dedi.



'OLMAYINCA OLMUYOR'



Oyun olarak iyi bir performans ortaya koyduklarını ancak istedikleri golü atamadıklarını ifade eden İldiz, şöyle konuştu: "Şanssızlığımızı kırmak istiyoruz. Denizlispor olarak futbolun gereği neyse sahada yapacağız. Taviz vermeyiz. Futbolda bazen istediğiniz şeyler olmayabiliyor. Topun çizgiyi geçmesi gerekiyor. Son iki maçta her şeyi yaptık ancak çizgiyi geçemedik. İnşallah bu sefer futbol şansı da yanımızda olur ve topları içeri sokarız."



OLCAY ŞAHAN KAYIP



Denizli'de, Olcay Şahan aranıyor. Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen yıldız oyuncu henüz Horoz'a beklenen katkıyı veremedi. Ligin ilk 3 haftasında Galatasaray, Antalyaspor ve Göztepe maçlarında kadroya giremeyen Olcay, vasatın üstüne çıkamadı. 32 yaşındaki oyuncu, eski günleri mumla aratıyor.



ESTUPİNAN GÖZ KIRPTI



Yukatel Denizlispor'un Hugo Rodallega'dan sonraki bir diğer Kolombiyalı golcüsü Oscar Estupinan ilk 11'e göz kırpıyor. 4-0'lık galibiyetle sonuçlanan kupadaki Hacettepe randevusunda attığı 2 golle dikkat çeken, Kasımpaşa karşısında oyuna girdikten sonra takıma hareketlilik getiren 23 yaşındaki forvet oyuncusunun, Rodallega'nın partneri olarak Malatya'da sahaya çıkması bekleniyor.

SEBAHATTİN ALP