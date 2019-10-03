Medipol Başakşehir son anda yıkıldı

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu 2. hafta maçında konuk ettiği Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'la 1-1 berabere kaldı.
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu 2. hafta maçında konuk ettiği Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'la 1-1 berabere kaldı.
AA
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