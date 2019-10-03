Menemen'nin ilacı zaman

TFF 1. Lig’de son üç maçta sahadan puansız ayrılan Ekol Göz Menemenspor’un teknik patronu Cenk Laleci, “Yeni bir ekibiz zamana ihtiyacımız var” dedi

TFF 1. Lig'de son üç haftada Akhisarspor, Eskişehirspor ve Osmanlıspor'a mağlup olan Ekol Göz Menemenspor 2 puanla düşme hattının 1 basamak üzerinde yer alıyor. Teknik patron Cenk Laleci taraftarlardan sabır istedi. Laleci, "Osmanlıspor önünde ikinci yarı ortaya koyduğumuz futbol gelecek için umut verdi. Her geçen gün daha da toparlanacağımıza inanıyorum. Sahamızda oynadığımız ilk 2 maçı Atatürk Stadı'nda oynamak zorunda kaldık. Menemen İlçe Stadı'nda taraftarla bütünleştiğimizde arzu ettiğimiz galibiyet mutlaka gelecektir" dedi.



'ZORLU MAÇA ÇIKIYORUZ'



Genç teknik adam, "Deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacağız. Rakibimizin gücünü biliyoruz. Ancak biz de Adana'ya puan veya puanlar almak için gideceğiz. Oyuncularıma güvenim tam" diye konuştu.



GOLCÜLERİN SESİ ÇIKMIYOR



Menemenspor'un golcüleri suskunları oynuyor. İlk 6 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet alan sarı-lacivertlilerde geçen sezonki şampiyon kadrodan santrforlar Hüseyin Çolak ve Ali Özgün'ün yanı sıra Nijeryalı Sikiru gol atma başarısı gösteremedi. İzmir ekibinin gollerini orta sahada görev alan Taşkın (2), Halil İbrahim ve Mustafa kaydetti. Cenk Laleci'nin santrforlarla özel olarak ilgilendiği belirtildi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ