Operasyon kapıda

Devler Ligi'nde PSG'ye 1-0 mağlup olan G.Saray'da son 4 resmi maçta galibiyet görememenin sıkıntısı yaşanırken takım iki farklı operasyon için kolları sıvadı.

Devler Ligi'nde PSG'ye 1-0 mağlup olan G.Saray'da son 4 resmi maçta galibiyet görememenin sıkıntısı yaşanırken takım iki farklı operasyon için kolları sıvadı. Önce G.Birliği maçında rotasyona gidecek olan Fatih Terim, takımı gençleştirmek için de Ocak ayında operasyon sinyali verdi. Terim, Ankara'da Şener, Emre ve Andone'yi takıma monte etmeye çalışacak. Babel, Mariano ve Feghouli'yi kadroda düşünmeyen tecrübeli hoca Ocak'a kadar çözümü takım içinden arayacak. Ara dönemde ise önce sözleşmesi sezon sonunda bitecek Donk-Mariano- Nagatomo üçlüsüne kulüp arayacak olan ekipte Terim takımı gençleştirme yolu arıyor. Terim, PSG maçından sonra "Tespit ettiğimiz oyuncuları alabilmek için işi gücü bırakacağız ve oyuncu satacağız" diyerek bu çalışmaya yönelik ipucu vermişti.



BABEL HESABINI KAPATTI



PSG maçının ardından sarı-kırmızılı taraftarların büyük tepki gösterdiği Hollandalı futbolcu Ryan Babel, instagram hesabını kapattı. Babel maçta uygun pozisyonda olmasına rağmen Belhanda'ya pas atmamış ve net bir pozisyonun olumsuz sonuçlanmasına sebep olmuştu. Fatih Terim ikinci yarıda etkisiz gördüğü Babel'i çıkararak Andone'yi oyuna dahil etti. France Football da oyuncunun performansıyla ilgili "Babel takım arkadaşlarını unuttu. Müsait pozisyonlarda takım arkadaşlarını göremedi" derken "Belhanda ise Montpellier ve Nice zamanından çok uzakta göründü. Birkaç pası dışında onun için unutulması gereken bir geceydi" yorumunu yaptı.



İLK TRANSFER STEVEN NZONZİ



Galatasaray'da Steven Nzonzi geldiği günden bu yana beklentileri karşılayan tek transfer oldu. Roma'dan bedavaya gelen Fransız ön libero ile G.Saray yeni sezonda da yoluna devam edecek. Sarı-kırmızılı kulüp sözleşmeye koyduğu özel madde sayesinde Nzonzi'yi 500 bin Euro kiralama bedeliyle 1 yıl daha kadrosunda tutabilecek.



REAL MAÇLARI KİLİDİ ÇÖZECEK



G.Saray'ın sahasında PSG'ye yenilmesiyle birlikte grubun favorileri arasında gösterilen R.Madrid'in de C.Brugge ile berabere kalması hesapların karışmasına neden oldu. Bu sonuçla Real son sırada yer alırken G.Saray'ın İspanyol ekibiyle üst üste oynayacağı maçların kilidi çözeceği düşünülüyor. İspanyol basını, tarihindeki en kötü Devler Ligi grup maçları başlangıcını yapan Real Madrid'in kaderini, Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmaların belirleyeceğini yazdı.



KRİTİK DURUM



"Kritik durum" başlığıyla R.Madrid'in Devler Ligi'ndeki şansını değerlendiren Marca gazetesi, "R.Madrid için ilk final, 22 Ekim'de deplasmanda G.Saray'a karşı olacak. 4.haftada ise Türk takımı Bernabeu'ya gelecek. R.Madrid, durumunu düzeltmek için bu iki maçta 6 puan almanın yollarını arayacak." derken As gazetesi, "R.Madrid, başını belaya soktu. Eğer G.Saray'a karşı kazanmazsa gruptan çıkması tehlikeye girecek. Avrupa Ligi bile zor olabilir." dedi. Aslan da Real gibi gruptan çıkmak için bu iki karşılaşmaya büyük önem veriyor.



FRANSIZ BASININDAN TARAFTARLARA ÖVGÜ



Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın sahasında 1-0 mağlup olduğu PSG maçında taraftarların oluşturduğu atmosfer Fransız basınında manşetlerde yer aldı. Sarı kırmızılı taraftarların maç boyunca tribünde yarattıkları atmosferle ilgili övgü dolu ifadeler kullanan 20minutes, "Tribünlerde 52 bin taraftar vardı, peki kaç akciğer?" başlığını attı. Haberde "Tüylerimizi diken diken eden birçok atmosfer vardır. Anfield ve Camp Nou'ya selam olsun ama bir de Galatasaray'ın stadını görmeniz gerekiyor. Daha önceden bilmemize rağmen devasa bir tokat yedik. PSG maçına gelen seyirciler, ünlerini bir kez daha gösterdiler. Fransız gazeteciler, çılgın kasırga karşısında şaşkın kaldı. Rakip oyuncuları yuhalamayı bir onur meselesi olarak gören küçük çocuğu görseniz, taraftarların takımlarına olan bağlılığının ne kadar fazla olduğunu görebilirdiniz" denildi.