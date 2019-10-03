Fırtına bu kez esemedi

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 2. hafta maçında Trabzonspor, evinde geriden gelip öne geçtiği müsabakada Basel ile 2-2 berabere kaldı

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 2. hafta maçında Trabzonspor, evinde İsviçre ekibi Basel ile berabere kaldı: 2-2. 20'de Basel'in sol taraftan kullandığı köşe atışında ön direkte topa iyi yükselen Widmer'in kafa vuruşu ağlarla buluştu: 0-1. 25'te Trabzonspor ceza sahası dışı sol tarafından serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Abdulkadir Parmak şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1. 78'de Doğan'ın pasıyla önündeki boş alanı değerlendiren Sosa sol taraftaki Nwakaeme'yi gördü. Nijeryalı yıldızın savunma arkasına attığı pasta topu kontrol eden Sosa kaleciye rağmen gol vuruşunu yaptı ve takımını öne geçirdi: 2-1. 80'de sağ kanattan gelişen Basel atağında ceza sahasına gelen ortaya Stocker dokundu ve havalanan topa gelişine çok sert ve düzgün vuran Okafor skoru yeniden eşitledi: 2-2. Karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.



KARAMAN'DAN 4 DEĞİŞİKLİK



UEFA Avrupa Ligi C Grubu 2. haftasında İsviçre temsilcisi Basel'i konuk eden Trabzonspor'da, geride kalan hafta Süper Lig'de 4-1 kazanılan Beşiktaş maçının ilk 11'ine göre 4 oyuncu değişikliği yapıldı. Ünal Karaman, Sosa, Nwakaeme, Kamil Ahmet Çörekçi ve Pereira'yı kulübede oturttu. Karaman, Sosa'nın yerine Doğan Erdoğan'ı, Nwakaeme'nin yerine Sturridge'i, Kamil'in yerine Avdijaj'ı, Pereira'nın yerine de Campi'yi oynattı.