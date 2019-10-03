Zafer gecemiz olsun

UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş 19.55’te Wolverhampton’u aynı saatte Başakşehir, M’Gladbach’ı, 22.00’de ise Trabzon Basel’i ağırlayacak

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçlarında puan yüzü göremeyen temsilcilerimiz Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir, bugün sahalarında galibiyet mücadelesi verecek. Gruptaki ilk maçında deplasmanda Slovan Bratislava'ya 4-2 kaybeden Beşiktaş, saat 19.55'te İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'ı ağırlayacak. Karşılaşmayı Avusturya Futbol Federasyonu'ndan hakem Harald Lechner yönetecek. Karşılaşmayı beIN Sports 1 kanalı naklen ekranlara getirecek. UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden bir diğer Türk takımı Medipol Başakşehir ise J Grubu 2'nci maçında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ı konuk edecek. Bu karşılaşmada da 19.55'te başlayacak ve İngiliz hakem Stuart Attwell düdük çalacak. Mücadeleyi beIN sports 2 kanalı yayınlayacak.



Dİ BALLO YÖNETECEK



Avrupa Ligi C Grubu'nda mücadele eden Trabzonspor da saat 22.00'de sahasında grup lideri Basel'i ağırlayacak. Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Marco Di Ballo yönetecek. Bu maç ise beIN Sports 1 kanalından izleyicilerle buluşacak.