Altay'a sert rakip

TFF 1. Lig'de oynadığı son iki maçtan beraberlikle ayrılan İzmir ekibi, bugün Menemen İlçe Stadı'nda 19.00'da Bursaspor'u konuk edecek

TFF 1. Lig'de zirve hesapları yapan Altay, bugün evinde Bursaspor'u ağırlayacak. Ligde oynadığı son iki karşılaşmada 1 puana razı olan siyahbeyazlılar, rakibini Menemen İlçe Stadı'nda saat 19.00'da ağırlayacak. Karşılaşmayı Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Maç beIN Sports Max 1'den canlı olarak yayınlanacak. Maçın biletleri batı 20, maraton 10 TL'den satışa sunuldu.



7 YIL SONRA RAKİP



İzmir ekibinde sakatlıkları bulunan Gençer, İbrahim ve Cenk'in durumları maç saatinde belli olacak. Sakatlıktan çıkan Tatos ise teknik direktör Sait Karafırtınalar'ın görev vermesi durumunda forma giyebilecek. İki takım 7 yıllık aranın ardından ilk kez resmi bir maçta kozlarını paylaşacak. İki ekip bugüne kadar lig ve kupada 73 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde Bursaspor sahadan 31 kez galip ayrılırken, Altay ise 25 galibiyet elde etti. Geride kalan 17 karşılaşmada taraflar birer puana razı oldu.