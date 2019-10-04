Altınordu ilk peşinde

TFF 1'inci Lig'de pazar günü deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la karşılaşacak Altınordu, geçen sezon Süper Lig'de mücadele eden rakibini yenerek, bu sezonki ilk deplasman galibiyetini almayı hedefliyor.

TFF 1'inci Lig'de pazar günü deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la karşılaşacak Altınordu, geçen sezon Süper Lig'de mücadele eden rakibini yenerek, bu sezonki ilk deplasman galibiyetini almayı hedefliyor. Şimdiye kadar dış sahada oynadığı 3 karşılaşmada sırasıyla Hatayspor'a 1-0 yenilen, Akhisarspor'la 0-0 berabere kalan, Osmanlıspor'a ise 2-1 mağlup olan İzmir temsilcisi bu kez evine 3 puanla dönmek istiyor.

Erzurumspor'un taraftarı önünde henüz yenilgi yüzü görmediğini hatırlatan Altınordu Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, "Hem ilk deplasman galibiyetimizi almak hem de rakibimize kendi sahasındaki ilk mağlubiyeti tattırmak için mücadele edeceğiz" dedi.

Kırmızı-lacivertlilerde dizinden ameliyat olan gurbetçi forvet Kemal ve kaleci Mertcan dışında eksik yok. Öte yandan, sezon başında Erzurumspor'a transfer olan Hasan Hatipoğlu ve Murat Uçar, eski takımlarına rakip olacak.

DHA