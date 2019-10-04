  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > Altınordu'da Anıl tamam

'da Anıl tamam

Altınordu'da Anıl tamam
Giriş Tarihi: 4.10.2019

TFF 1. Lig ekiplerinden , başarılı kanat oyuncusu 'un sözleşmesini uzattı. Kırmızı- lacivertliler, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız oyuncu ile yola devam etme kararı aldı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, başarılı kanat oyuncusu Anıl Koç'un sözleşmesini uzattı. Kırmızı- lacivertliler, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız oyuncu ile yola devam etme kararı aldı. Koç, Altınordu formasıyla 35 lig maçına çıkarken, bu müsabakalarda rakip filelere 11 gol bırakma başarısı gösterdi. Geçen sezon takımın en skoreri olmayı başaran Koç, bu sezon da attığı 2 golle takımının en fazla gol atan oyuncusu konumunda bulunuyor.

ATAKAN ÜNER PARLADI

İzmir ekibinde sağ kanat Hüseyin Atakan Üner, bu sezon sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekmeye başladı. İzmir ekibinin son olarak evinde 2-0 geriden gelip 2-2 berabere kaldığı Adana Demirspor maçında 1 gol, 1 asistle oynayan genç futbolcu skora direkt katkı sağlayarak tribünlerden alkış topladı. 20 yaşındaki geçen sezonun başında Denizlispor'dan transfer edilmişti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Altınordu'da Anıl tamam haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN