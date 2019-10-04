Altınordu'da Anıl tamam

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, başarılı kanat oyuncusu Anıl Koç'un sözleşmesini uzattı. Kırmızı- lacivertliler, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız oyuncu ile yola devam etme kararı aldı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, başarılı kanat oyuncusu Anıl Koç'un sözleşmesini uzattı. Kırmızı- lacivertliler, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız oyuncu ile yola devam etme kararı aldı. Koç, Altınordu formasıyla 35 lig maçına çıkarken, bu müsabakalarda rakip filelere 11 gol bırakma başarısı gösterdi. Geçen sezon takımın en skoreri olmayı başaran Koç, bu sezon da attığı 2 golle takımının en fazla gol atan oyuncusu konumunda bulunuyor.



ATAKAN ÜNER PARLADI



İzmir ekibinde sağ kanat Hüseyin Atakan Üner, bu sezon sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekmeye başladı. İzmir ekibinin son olarak evinde 2-0 geriden gelip 2-2 berabere kaldığı Adana Demirspor maçında 1 gol, 1 asistle oynayan genç futbolcu skora direkt katkı sağlayarak tribünlerden alkış topladı. 20 yaşındaki geçen sezonun başında Denizlispor'dan transfer edilmişti.