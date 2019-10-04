Denizlispor fena dağıldı

Yeşil-siyahlılar mücadelede varlık gösteremezken, ev sahibi ekip 5 golle sonuca gitti. Malatya'nın golleri Adis Jahovic (4) ve Donald'ın dan gelirken Rodallega'nın golü Denizli'ye yetmedi

Süper Lig'de duraklama dönemine giren Denizlispor, Malatyaspor karşısında dağıldı: 5-1. 12. dakikada Guilherme'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta topu kaleci Stackhowiak tokatlarken, pozisyonun devamında Yukatel Denizlispor savunması meşin yuvarlağı kornere göndererek tehlikeyi uzaklaştırdı. 19'da Rodallega'nın ceza sahası içerisinden yaptığı vuruşta top kaleci Farnolle'den döndü. 24. dakikada Acquah'ın kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde bulunan Chebake savunma müdahalesiyle yerde kaldı.



VAR 'PENALTI' DEDİ



Oyuncuların itirazı üzerine hakem Bülent Birincioğlu, VAR incelemesinin ardından penaltı kararı verdi. 28'de penaltı vuruşunu kullanan Jahovic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0. 34'te ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Yukatel Denizlispor ceza sahası önürde oluşan karambolde topla buluşan Donald, meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlarla buluşturdu: 2-0. 47'de Sakıb'ın sol kanattan uzak direğe doğru yaptığı ortaya Guilherme iyi bir vuruş yapamayınca mutlak gol şansı kaçtı. 58'de Fofana, kaleci Stachowiak tarafından düşürülünce hakem beyaz noktayı gösterdi. 61'de Jahovic topu filelere gönderdi: 3-0. 65'te oyuna sonradan giren Aissati'nin asistiyle topla buluşan Rodallega, farkı yeniden ikiye indiren golü kaydetti: 3-1.



ADİS JAHOVİC ŞOV YAPTI



69'da Guilherme'nin yaptığı ortaya çok iyi yükselen Jahovic'in kafa vuruşu direğe çarpıp ardından ağlarla buluştu: 4-1. 92+2'de ceza sahasında topu bir anda önünde bulan Adis Jahovic, rakibinden çok iyi çekti ve skoru belirledi: 5-1.



MAÇA İLGİ YOKTU



EVKUR Yeni Malatyaspor ile Yukatel Denizlispor'u karşı karşıya getiren mücadeleye ev sahibi ekibin taraftarı beklenen ilgiyi göstermedi. Malatyalı taraftarlar stadı dolduramazken büyük boşluklar dikkat çekti. Öte yandan takımlarını desteklemek için Malatya'ya giden az sayıdaki Denizlili taraftar takımlarına 90 dakika destek verdi. Öte yandan Evkur Yeni Malatyaspor ile Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de tarihlerinde ilk keçz karşı karşıya geldi. İki ekip daha önce TFF 1. Lig'de 2 sezonda 4 müsabakaya çıkmıştı. Bu karşılaşmalarda yeşil-siyahlılar rakibini 2 kez mağlup ederken 1 maç berabere bitmiş, diğer maçı da Malatyaspor kazanmıştı.



KADRODA ROTASYON



YUKATEL Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, son oynadıkları ve 1-0 yenildikleri Kasımpaşa maçına göre kadroda iki değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam performanslarından memnun olmadığı Ismail Aissati ve Hadi Sacko'nun yerlerine Zeki Yavru ile Olcay Şahan'a forma şansı verdi. Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ligde son oynadıkları ve 3-0 kaybettikleri Antalyaspor müsabakasına göre kadroda 2 değişikliğe gitti. Genç çalıştırıcı kırmızı kart cezalısı Mustafa Akbaş'ın yerine Teenge Hadebe ve Chaaleli'nin yerine de Murat Yıldırım'a ilk 11'de forma şansı verdi.