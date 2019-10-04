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Denizlispor'un rakibi Malatya

Denizlispor'un rakibi Malatya
Giriş Tarihi: 4.10.2019

'de sezona üst üste 2 galibiyetle başladıktan sonra son 4 maçtır 3 puana hasret kalan , bugün BtcTurk deplasmanında zinciri kırmaya çalışacak.

Süper Lig'de sezona üst üste 2 galibiyetle başladıktan sonra son 4 maçtır 3 puana hasret kalan Yukatel Denizlispor, bugün BtcTurk Yeni Malatyaspor deplasmanında zinciri kırmaya çalışacak. Yeni Malatya Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak maçı hakem Bülent Birincioğlu yönetecek. Yeşil-siyahlılarda sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Ligde Denizlispor, ilk 6 haftayı 8 puanla 9. sırada geçerken 7 puan alan Malatya ise 13. sırada yer alıyor. Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, kritik maçı kazanarak yeniden yükselişe geçmek istediklerini söyledi. Horoz'un sahaya çıkması beklenen 11'i ise şöyle: Stachowiak, Lopes, Sapunaru, Oğuz, Bergdich, Sackey, Aissaiti, Murawski, Barrow, Sacko, Rodallega.

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