Harikasın Pınar KSK

Son üç sezonda Play- Off oynama başarısını gösteremeyen Pınar Karşıyaka'da takımın başına Ufuk Sarıca'nın gelmesiyle yüzler gülmeye başladı. Yeşil-kırmızılılar lige deplasmanda 89-57'lik skorla Teksüt Bandırma'yı mağlup ederek flaş bir giriş yaptı. İzmir temsilcisi, FIBA Europe Cup'ta gruplara kalmak için İsveç'te Boras Basket'i 77-70 yenerek tur için büyük bir avantaj yakaladı. Pınar Karşıyaka rövanş maçında rakibini 9 Ekim Çarşamba günü Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda konuk edecek. Pınar Karşıyaka, her türlü galibiyet ve 7 sayının altındaki yenilgide adını grupla yazdıracak. Pınar Karşıyaka turu geçerse E Grubu'nda Spirou Basket, Donar Groningen, Basic-Fit Brussels ile kozlarını paylaşacak.



TARAFTARI ÖNÜNDE



Pınar Karşıyaka uzun bir aranın ardından taraftarının önüne çıkacak. Yeşil-kırmızılılar 6 Ekim Pazar günü Türkiye Basketbol Süper Ligİ'nde saat 13.00'te Arel Üniversitesi Büyükçekmece'yi konuk edecek. Pınar Karşıyaka'nın başına geçen başarılı antrenör Ufuk Sarıca ve yeni kadro Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda taraftarıyla buluşacak. İç sahada oynayacakları maçı sabırsızlıkla beklediklerini belirten Sarıca, "Taraftarımızın önüne çıkmayı dört gözle bekliyoruz. İsteği, arzusu ve yüreği olan bir takım her şeyi yapabilir" ifadelerini kullandı.