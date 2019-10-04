  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > Harikasın Pınar KSK

Harikasın Pınar KSK

Harikasın Pınar KSK
Giriş Tarihi: 4.10.2019

Son üç sezonda Play- Off oynama başarısını gösteremeyen Pınar Karşıyaka'da takımın başına 'nın gelmesiyle yüzler gülmeye başladı. Yeşil-kırmızılılar lige deplasmanda 89-57'lik skorla 'yı mağlup ederek flaş bir giriş yaptı.

Son üç sezonda Play- Off oynama başarısını gösteremeyen Pınar Karşıyaka'da takımın başına Ufuk Sarıca'nın gelmesiyle yüzler gülmeye başladı. Yeşil-kırmızılılar lige deplasmanda 89-57'lik skorla Teksüt Bandırma'yı mağlup ederek flaş bir giriş yaptı. İzmir temsilcisi, FIBA Europe Cup'ta gruplara kalmak için İsveç'te Boras Basket'i 77-70 yenerek tur için büyük bir avantaj yakaladı. Pınar Karşıyaka rövanş maçında rakibini 9 Ekim Çarşamba günü Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda konuk edecek. Pınar Karşıyaka, her türlü galibiyet ve 7 sayının altındaki yenilgide adını grupla yazdıracak. Pınar Karşıyaka turu geçerse E Grubu'nda Spirou Basket, Donar Groningen, Basic-Fit Brussels ile kozlarını paylaşacak.

TARAFTARI ÖNÜNDE

Pınar Karşıyaka uzun bir aranın ardından taraftarının önüne çıkacak. Yeşil-kırmızılılar 6 Ekim Pazar günü Türkiye Basketbol Süper Ligİ'nde saat 13.00'te Arel Üniversitesi Büyükçekmece'yi konuk edecek. Pınar Karşıyaka'nın başına geçen başarılı antrenör Ufuk Sarıca ve yeni kadro Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda taraftarıyla buluşacak. İç sahada oynayacakları maçı sabırsızlıkla beklediklerini belirten Sarıca, "Taraftarımızın önüne çıkmayı dört gözle bekliyoruz. İsteği, arzusu ve yüreği olan bir takım her şeyi yapabilir" ifadelerini kullandı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Harikasın Pınar KSK haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN