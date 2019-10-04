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Heyecan tam gaz

Heyecan tam gaz
Giriş Tarihi: 4.10.2019

4'üncü Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu. 'den F.Bahçe Tarsus İ.Y. ile eşleşirken, Göztepe Sivas Bld. ile Denizlispor ise İçel İ.Y. ile oynayacak

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı tam gaz devam ediyor. Kupada 4'üncü Eleme Turu eşleşmeleri, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan kura çekimiyle belli oldu. Kupaya bu turdan dahil olan şampiyonluğun güçlü ekiplerinden F.Bahçe, 2. Lig ekibi Tarsus İdman Yurdu ile eşleşti. Kanarya bu mücadelesini deplasmanda oynayacak. Süper Lig'in Egeli ekiplerinden Göztepe'ye ise 2. Lig Kırmızı Grup'tan Sivas Belediyespor çıkarken, Yukatel Denizlispor'un rakibi ise Bölgesel Amatör Lig takımlarından İçel İdman Yurdu oldu. İki takım da maçlarını sahasında oynayacak.

KRITIK MAÇLAR OYNANACAK

1. Lig'deki İzmir ekiplerinden Altınordu evinde Amed Sportif Faaliyetler ile eşleşirken Altay da BAL ekiplerinden Görelespor ile mücadele edecek. Ekol Göz Menemenspor da deplasmanda Hekimoğlu Trabzon ile karşılaşacak. Ege'nin bir başka ekibi Turgutlu ise zor bir kura çekti ve Gaziantep Futbol Kulübü ile eşleşti. Manisa FK da deplasmanda Payas'la, Bodrum Belediyesi ise Büyükşehir Erzurum ile oynayacak.

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