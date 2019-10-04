Menemenspor'da alkışlar Selmani'ye

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'da kaleci Gentian Selmani büyük alkış aldı. Ligde 6 karşılaşmada banko forma giyen Arnavut eldiven kalesinde 11 gol görmesini rağmen yaptığı kurtarışlarla dikkatleri üzerine çekti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'da kaleci Gentian Selmani büyük alkış aldı. Ligde 6 karşılaşmada banko forma giyen Arnavut eldiven kalesinde 11 gol görmesini rağmen yaptığı kurtarışlarla dikkatleri üzerine çekti. Yeni kurulan savunma hattının arkasında kaleyi koruyan 21 yaşındaki file bekçisi ligde 15 net pozisyonda rakiplerine geçit vermedi. Sarı-lacivertli ekibi farklı mağlubiyetlerden kurtardı. Sezon başında Arnavut ekibi FC Laçi'den Ekol Göz Menemenspor'a gelen Gentian Selmani kariyerinde çeşitle kategorilerde 15 kez ülkesinin milli takım formasını giydi. Selmani aynı zamanda Arnavut A Milli Takım kadrosuna da çağırılıyor. İzmir ekibinin başarılı kalecisi kısa sürede Süper Lig ekiplerinin radarına girdi. Selmani'yi Trabzonspor ve Denizlispor'lu kurmayların izlettiği öğrenildi. GÖRKEM TÜRKYILMAZ