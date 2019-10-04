Yıldızlar kayıp

Süper Lig'de 6. haftayı geride bırakan sarı-kırmızılılar, altı puanla idare ederken takviye edilen Mossoro, Soner ve Napoleoni onbire monte oldu. Sanneh Leo ve Eren formayı kaptırdı, Murat, Veli, Batuhan ve Atınç varlık gösteremedi

Spor Toto Süper Lig'de sezona iddialı bir giriş yapan ancak ilk 6 haftada 6 puan toplayarak düşme potasının hemen üzerinde konuşlanan Göztepe, transferde büyük fiyasko yaşadı. Sarıkırmızılılar, geçen sezon son maçta ligde kalan takıma 11 yeni takviye yaparken, yeni oyuncularından istediği verimi alamadı. İzmir ekibinde transferin son gününde takıma dahil edilen oyunculardan sadece Mossoro, Napoleoni ve Soner ilk onbirde kendine yer bulmayı başardı. Ancak bu üç oyuncu da skora katkı yapamadı. İlk iki haftaya banko olarak başlayan yeniler Sanneh, Leo ve Eren formalarını geçen sezondan takımda kalan Alpaslan, Berkan ve Jerome'a kaptırdı.



FORMA GİYEMEDİLER



Sarı-kırmızılı ekibin diğer transferleri Veli, Murat ve Atınç ise henüz ligde forma giyme şansını bulamadı. Pendik'ten transfer olan Batuhan ise sadece 15 dakika sahada yer aldı. Yeni transferlerin duraklama yaşadığı Göztepe'nin ligde attığı iki gol eski oyuncuları Alpaslan ve Berkan'ın ayağından geldi.



BÜYÜK BALIK KAÇTI!



Göztepe'nin yaz transfer döneminde transfer ettiği hücum oyuncuları suskunluğa bürünürken başka ekiplere kaptırdığı futbolcular ise harikalar yaratıyor. Göztepe'nin gündemine gelen eski oyuncusu Adis Jahovic transfer olduğu Yeni Malatya'da 3 gol, 1 asist, aynı ekipte forma giyen Guilherme 3 gol, 3 asist, Başakşehir'e giden Aleksic 2 gol 1 asist yaparak takımlarına önemli bir katkı sağladı. Ayrıca yönetimin transfer görüşmesi yaptığı Adem Büyük (Galatasaray), Umut Nayir (Beşiktaş), Rodallega (Denizlispor) ve Emanuel Adeyabor (Kayseri) da 1'er gol kaydetti. Göztepe'nin golcüsü Eren Derdiyok, on numarası Mossoro ve kanat oyuncusu Napoleoni henüz gol atamazken gol servisi yapamadılar.



GÖZTEPE HIRÇINLAŞTI



Göztepe, son iki haftada gördüğü kırmızılı kartlarla centilmen ligde irtifa kaybetti. Sezon başında en centilmen ekipler arasında yer alan Göz-Göz, 2 kırmızı, 156 sarı kartla 16. sıraya gerileyerek en hırçın üçüncü ekip oldu. Sarı-kırmızılılar, en hırçın ekipler olan Beşiktaş ve Gençlerbirliği'ni takip etti.



TUNA'NIN PLANI HAZIR



Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, yarın İzmir'de oynanacak olan Kayserispor maçının planını belirledi. Sarıkırmızılı teknik adam savunma hattı başta olmak üzere Kayseri'ye karşı taşları yerinden oynatmayacak. Sadece cezalı Beto'nun yerine Göktuğ'u oynatacak olan Tuna, cezası sona eren Poko'ya orta alanda Castro'nun yerine şans verecek. Ayrıca Tuna, Kayseri'nin 2'şer gol atan silahları Umut ve Pedro ile 1 golü bulunan Adebayor'a da özel önlemler alacak.

BURAK HAKERLER