A.Ordu’nun prensleri

Altınordu'da kaleci Erhan Erentürk, stoper Ravil Tagir, takım kaptanı savunma oyuncusu Sinan Osmanoğlu ve sağ bek Kerim Alıcı 6 lig maçının tamamında ilk 11'de görev yaptı ve hiç oyundan çıkmadan sahada 540 dakika kaldı.

TFF 1. Lig'de mücadele eden Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu bu sezon 4 oyuncusunu 6 lig maçında hiç oyundan çıkarmadı. Kırmızılacivertli ekipte kaleci Erhan Erentürk, stoper Ravil Tagir, takım kaptanı savunma oyuncusu Sinan Osmanoğlu ve sağ bek Kerim Alıcı 6 lig maçının tamamında ilk 11'de görev yaptı ve hiç oyundan çıkmadan sahada 540 dakika kaldı. Savunma hattını oluşturan 4 futbolcu kırmızılı-lacivertlilerin teknik direktörü Hüseyin Eroğlu'nun vazgeçilmezleri oldu. Bu dört ismin yanı sıra altyapıdan yetişen Oğulcan Ülgün de geride kalan maçlarda 480 dakika sahada kalarak kendini kanıtladı. Öte yandan yarın deplasmanda Erzurumspor ile karşılaşacak olan İzmir ekibinde sakatlıkları devam eden Kemal Rüzgar ve Mertcan Dağlı görev yapamayacak.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ