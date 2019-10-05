Aslan moral arıyor

Ligde ve Avrupa’da kazanmayı unutan Galatasaray bugün saat 20.00’de deplasmanda G.Birliği ile oynuyor

Son 4 resmi maçında galibiyet yüzü göremeyen G.Saray bugün Ankara'da G.Birliği önünde moral arayacak. Ligdeki son iki maçını berabere tamamlayan sarı-kırmızılılar bu maçtan üç puanla ayrılıp milli araya mutlu girmek istiyor. Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Halil Umut Meler yönetecek. Süper Lig'e 1 yıl aranın ardından tekrar dönen Gençlerbirliği, karşılaşma öncesi oynanan 6 karşılaşmada 2 beraberlik, 4 yenilgi aldı. Sıralamada 2 puanla son basamakta bulunan başkentin kırmızı-siyahlı temsilcisi, 12 gol yerken 6 kez gol sevinci yaşadı. İki ekip ligde 95. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılıların 52'ye 22 üstünlüğü bulunuyor. Ligde İstanbul ekibinin 161 golüne, Ankara temsilcisi 101 golle yanıt verdi. G.Saray'da G.Birliği karşılaşması öncesinde 3 futbolcu sınırda bulunuyor. Cim-Bom'da Ömer Bayram, Marcao ve Mariano sınırda olan isimler. Bu futbolcular sarı kart görmesi halinde 8. haftada Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak Sivasspor maçında takımını yalnız bırakacak.



LUYİNDAMA, FALCAO VE LEMİNA YOK



Galatasaray'a G.Birliği mücadelesi öncesi üç oyuncudan kötü haber geldi. Kulüpten yapılan açıklamada Falcao, Lemina ve Luyindama'nın sakatlıkları nedeniyle maçta forma giyemeyeceği açıklandı. Fatih Terim'in Luyindama'nın yerine Donk'a, Falcao'nun yerine ise Andone'ye şans tanıması beklenirken ortada Seri-Nzonzi oynayacak.