Bastır Göz-Göz

Ligde son iki maçından 1 galibiyet 1 beraberlik çıkararak 4 puanı alan sarı-kırmızılılar saat 17.30’da sahasında Anadolu ekibiyle karşılaşacak. Karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek

Spor Toto Süper Lig'de sezona kötü başlayan Göztepe, bugün sahasında Kayserispor'la karşı karşıya gelecek. Bornova Doğanlar Stadı'nda saat 17.30'da oynanacak olan karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Ligde ilk 4 haftada 2 puan toplayan ve sonrasında Konyaspor'u yenip, Gazişehir deplasmanından 1 puanı kopararak çıkışa geçen Göztepe, kötü günler geçiren Kayserispor'u ağırlıyor.



TUNA İNANÇLI



Sarı-kırmızılılar, ligde 3 puanla 17. sırada yer alan ve henüz galibiyeti bulunmayan 3 puanlı renkdaşını taraftarlarının desteği ile mağlup edip 4 maçlık yenilmezliğini sürdürmek istiyor. Konya ve Gazişehir maçlarında maçı 10 kişi tamamlayamamasına rağmen 4 puan çıkaran İzmir ekibinde teknik direktör Tamer Tuna, "Neler yapabileceğimizi biliyoruz. Kayseri engelini kayıpsız aşıp üst sıralara tırmanmayı planlıyoruz" diye konuştu.



TARAFTARLAR GÖREVE HAZIR



Göztepe'nin cefakar taraftarı bugün Kayserispor ile oynanacak maçta da tribünde yer alarak görevlerini yerine getirecekler. Maçın hafta içi satışa çıkan biletleri neredeyse tükenirken sarı-kırmızılıların Doğanlar Stadı'nı tamamen doldurmaları bekleniyor. Ligde son iki hafta alınan sonuçlar taraftarları memnun ederken sarı-kırmızılılar kendilerine has şovlarıyla takımı yine ateşleyecek. Bayrak ve atkı şovlarıyla maça renk katacak olan sarı-kırmızılılar, maç boyu tezahüratlarıyla Göz-Göz'ü galibiyete taşıyacak



BETO DIŞARI POKO İÇERİ



Göztepe'de cezalı duruma düşen kaleci Beto'nun yerine genç Göktuğ bugün kaleye geçecek. Cezası sona eren Poko ise Castro'nun yerine orta alandaki görev yerine dönüyor. Rakip Kayseri'de ise sakat olan Adebayor, Şamil, Yasir, Artem Kravets, Alpay ile cezalı Henrique ve Mensah forma giyemeyecek.