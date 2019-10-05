Beşiktaş kördüğüm

Son olarak Wolverhampton’a yenilen siyah-beyazlı ekibin yarın oynayacağı Aytemiz Alanyaspor mücadelesi Avcı’nın son şansı olarak değerlendiriliyor

Tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşayan Beşiktaş'ta ağızları bıçak açmıyor. Son olarak UEFA Avrupa Ligi 2. maçında Wolverhampton'a son dakika golü ile 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ta sorunlar kördüğüm haline geldi. Yönetim belirsizliği, taraftarların Abdullah Avcı'ya tepkisi derken bir de üst üste yaşanan sakatlıklar moralleri iyice bozdu. Takımın sağlık ekibi Burak Yılmaz, Diaby ve N'Koudou gibi isimler için seferber olurken maçta beline darbe alan Güven Yalçın'ın durumu ise maç günü belli olacak.



EN KRİTİK SINAV



Teknik direktör Abdullah Avcı'nın mücadele sonrası görevinin başında olduğuna yönelik açıklamalarına rağmen ligin flaş ekiplerinden Alanyaspor ile yarın oynanacak olan mücadele en kritik sınav olarak değerlendiriliyor. Oynadığı son 6 resmi maçta galibiyet yüzü görmeyen Kara Kartal'ın Ankaragücü, Braga ve G.Saray maçlarına çıkacak olması sebebiyle Alanya sınavının Avcı için son şans olabileceği konuşuluyor.



ADA'DA TARİHİ ZAFER VURGUSU



İngiliz gazeteleri Wolverhampton- Beşiktaş maçına geniş yer verdi. Telegraph gazetesi, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'ndaki ilk maçında Braga'ya yenilen Wolves'un Beşiktaş'ı mağlup ederek Avrupa kupalarında 39 yıl sonra ilk galibiyetini aldığını yazarken "Tarihi zafer" vurgusu yaptı. Telegraph, defans oyuncusu Boly'nin "bir forvet gibi attığı" son dakika golüyle kulübün tarihine geçtiğini yazdı. Guardian ise "Eski gücünde olmayan Beşiktaş'ın tribünleri boştu" ifadelerini kullandı. Guardian muhabiri Paul Doyle ligde düşme hattında olması nedeniyle seyircilerin maça ilgi göstermediğini aktardı ve bu nedenle stadın atmosferinin de eskisi kadar korkutucu olmadığını belirtti.



AVUSTURYA YAKLAŞIYOR



Avrupa'da temsilcilerimizin son dönemde aldığı kötü sonuçlar, ülkemizi UEFA sıralamasında gerilere düşürdü. Hollanda'ya geçilen Türkiye 11. sırada yer alırken, ilk 10'a giremememiz durumunda ise Süper Lig şampiyonunun Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için ön eleme oynaması gerekecek. Türk takımları arasında 8 maç sonunda henüz 3 puanla tanışan olmazken Ukrayna (31.900), Hollanda (32.750) ve Avusturya (29.925) ile yarış içerisinde olan ve 31.000 puan ile 11. sırada yer alıyor. Bir basamak üstümüzde bulunan Ukrayna'nın temsilcisi S.Donetsk Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta'yı 2-1 yenerek 3 puan aldı. D.Kiev ve Oleksandria ise Avrupa Ligi'nde haftayı 1'er puanla kapattı. Avusturya ile Türkiye arasında sadece 1075 puan fark var. Avusturya takımlarının başarılı grafiği ise dikkat çekiyor. Salzburg'un 1 galibiyeti, Lask Linz'in 1 galibiyeti, Wolfsberger'in ise 1 galibiyet 1 beraberliği bulunuyor.