Çok iyi yoldayız

DEK Başkanı Bilal Erdoğan, geleneksel sporların yaşatılmasını çok önemsediklerini belirterek, “Tribünlerin heyecan ve coşkusu yaptığımız işin ne kadar beğeni topladığını ortaya koymuş oldu” şeklinde konuştu

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ile Başkan Vekili ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı önemli açıklamalarda bulundu. Bu yıl organizasyonu farklı bir mekanda yaptıklarını dile getiren Erdoğan, "Küçükçekmece'de başlamıştık ilk yıl, daha sonra organizasyonu Yenikapı'da gerçekleştirmiştik. Bu sene Atatürk Havalimanı alanındayız. Burası yeni havalimanı yapıldıktan sonra İstanbul'a millet bahçesi olacağı ilan edilmiş bir alan. Gelecekte millet bahçesi olarak tasarlanması esnasında geleneksel sporların yaşatılmasına katkıda bulunmuş olacağımızı düşündük" dedi.



TESİSLEŞMEK ÇOK ÖNEMLİ



Geleneksel sporların yaşatılmasını çok önemsediklerini söyleyen Erdoğan, "Tribünlerin heyecan ve coşkusu, yaptığımız işin ne kadar beğeni topladığını ortaya koymuş oldu. Olumsuz ve eksik taraflarımız nedir diye değerlendiriyoruz. Festivali seneye de bu mevsimde yapacağız. 2021'den itibaren ise tekrar mayıs ayına döneceğiz. Daha sonra Allah izin verirse, festivali 30 yıl kadar mayıs aylarında düzenlemeye devam edeceğiz. Göçebe Oyunları'nın yapılacağı yer olarak da Gençlik ve Spor Bakanlığına aday şehirler sunduk. Olabilecek yerleri belirlemeye çalıştık. Bakanlık, bu şehirlerden birine karar verecek. Arzumuz kalıcı bir tesisin olması. Halkın talebi var ama tesisleşme, imkanlar konusunda arzın oluşması lazım" diye konuştu.



HEPSİNE TEŞEKKÜR EDİYORUZ



Bilal Erdoğan G.Saraylı Falcao ve F.Bahçeli Muric'in ok atışlarıyla ilgili bir soruya, "Steril bir atış imkanı yakalanamadı. Çocukların büyük teveccühünden dolayı rahat hareket edemediler. Biraz Vedat'ın Falcao gelmeden önce atış imkanı oldu, antrenmanlıydı. Ne desek haksızlık olur. İkisinin de geleneksel sporlara katkıda bulunmasından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Eski sporcularımız da geldiler, hepsine teşekkür ediyoruz" yanıtı verdi



HEYECAN DORUKTA



Dünya Etnospor Konfederasyonunun düzenlediği 4. Etnospor Kültür Festivali'nde heyecan sürüyor. "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla azim, kararlılık ve mücadele vurgusunun yapıldığı organizasyon, Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor. Organizasyonda misafir ülke Arjantin'in de aralarında bulunduğu 16 ülkeden bine yakın sporcu Arjantin'in geleneksel spor dalı patonun yanı sıra geleneksel okçuluk, yağlı güreş, şalvar güreşi, kuşak güreşi, aba güreşi, mas güreşi, mangala, aşık atma, atlı cirit, kökbörü, atlı okçuluk olmak üzere 12 geleneksel spor dalında yarışacak.