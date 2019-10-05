Galatasaray fırsat tepti

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe'nin yenildiği, önemli rakiplerinin birbirleriyle oynayacağı haftada Galatasaray, deplasmanda 10 kişi kalan Gençlerbirliği'ni yenemedi

3. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında Sofiane Feghouli'nin pası ile sol çaprazda topla buluşan Florin Andone, ceza sahası içerisine girdikten sonra Ryan Babel'e pas vermek istedi ancak top Gençlerbirliği kalecisi Ertaç Özbir'de kaldı. 19'da Sessegnon'un pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Candeias'ın şutu yandan az farkla dışarı çıktı. 23'te Gençlerbirliği oyuncusu Floyd Ayite'nin ceza sahası yayının dışından çektiği şut Muslera'da kaldı. 31'de Gençlerbirliği ceza sahası dışında Feghouli'nin şutundan seken topla buluşan Ryan Babel'in vuruşu Gençlerbirliği savunmasına çarparak kornere çıktı. 42'de Gençlerbirliği oyuncusu Floyd Ayite'nin Galatasaray ceza sahası yayından vurduğu şut az farkla dışarı çıktı.

İKİNCİ YARIDA DA GOL SESİ ÇIKMADI

55'te hızlı gelişen Galatasaray hücumunda Ayite ceza sahasına girmeden şutunu attı ancak kaleci Muslera sağına iyi uzandı ve topu çelmeyi başardı. 61'de Selçuk İnan'ın kaybettiği top sonrası sol kanattan içeri gelen orta Rahmetullah'tan sekti ve Candeias'ın önünü düştü. Candeias'ın ceza yayından yaptığı şut takım arkadaşına çarparak dışarı gitti. 75'te Sessegnon sol taraftan ceza sahasına giren Polomat'a etkili bir ara pası gönderdi ancak kalesini zamanında terkeden Muslera zor pozisyonda topu kontrol etmeyi başardı. 83'te Stancu'nun sol taraftan yaptığı etkili ortada Sio zor pozisyonda topa dokundu fakat iyi yer tutan Muslera gole izin vermedi. 90+2'de Emre Mor rakiplerinden çok sıyrıldıktan sonra sol taraftaki Jimmy Durmaz'a güzel bir pas attı. Jimmy'nin dışarı çevirdiği topu kontrol eden Belhanda vuruşunu yapmakta geç kaldı ve savunma araya girdi.

FATİH TERİM'İN CEZASI BİTTİ



Gençlerbirliği'ne konuk olan Galatasaray'da üç maçlık cezasını tamamlayan teknik direktör Fatih Terim, yedek kulübesindeki yerini aldı. Terim, Kayserispor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklama nedeniyle ceza almıştı.



ASLAN'DA ROTASYON



Galatasaray, golsüz eşitlikle biten Fenerbahçe derbisine göre Gençlerbirliği karşısında sahaya 3 değişiklikle çıktı. Derbiye ilk 11'de başlayan Radamel Falcao, Mario Lemina ve Christian Luyindama, sakatlıkları nedeniyle başkente getirilmedi. Terim, bu üç futbolcunun yerine Ankara'da Florin Andone, Selçuk İnan ve Ryan Donk'u sahaya sürdü. Donk, hafta içi Paris Saint-Germain (PSG) ile yapılan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında da ilk 11'de şans bulmuştu.



KAPLAN'DAN TEK DEĞİŞİKLİK



Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, geçen hafta MKE Ankaragücü'ne 2-1 yenildikleri başkent derbisine göre ilk 11'de tek değişiklik yaptı. Berat Ayberk Özdemir'i yedek kulübesine çeken Kaplan, ilk 11'de Rahmetullah Berişbek'i görevlendirdi. Başkent ekibinde Sadio Diallo, sakatlığı nedeniyle maç kadrosuna dahil edilmedi.



KARŞILAŞMAYA YOĞUN İLGİ



Öte yandan, lige istediği gibi başlayamayan ev sahibi ekibin taraftarları, diğer maçlara göre bu karşılaşmaya daha fazla ilgi gösterdi. Kale arkasında kendilerine ayrılan tribünde yerlerini alan Galatasaraylı futbolsever de takımlarını destekledi. Karşılaşmayı, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz de protokol tribününden takip etti.



EKSİKLER CAN SIKTI



Galatasaray'da Gençlerbirliği karşılaşmasına eksik kadroyla gitti. Sarı-kırmızılılarda üç oyuncu sakatlıkları nedeniyle Ankara deplasmanına götürülmedi. Cim-Bom'da defans oyuncu Luyindama, yeni transferlerden Lemina ve yıldız golcü Radamel Falcao sakatlıkları nedeniyle Gençlerbirliği önünde forma giyemedi.