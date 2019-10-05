KSK Fatsa virajında

TFF 3. Lig 2. Grup'ta geçen hafta yeni teknik direktörü Soner Tolungüç ile taraftarı önünde 1877 Alemdağ'ı yenerek ilk galibiyetini alan Karşıyaka, bugün deplasmanda Fatsa Belediyespor'la mücadele edecek.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta geçen hafta yeni teknik direktörü Soner Tolungüç ile taraftarı önünde 1877 Alemdağ'ı yenerek ilk galibiyetini alan Karşıyaka, bugün deplasmanda Fatsa Belediyespor'la mücadele edecek. Fatsa İlçe Stadı'nda saat 14.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Enver Aydın yönetecek. Ligde 6. haftaya girilirken İzmir ekibi oynadığı 4 karşılaşmada topladığı 4 puanla 13. sırada yer alıyor. Karadeniz temsilcisi ise 5 maçta 2 puanla düşme hattında bulunuyor.



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1. Grup'ta son iki maçta istediğini alamayan ve 6 puan kaybeden Ci Group Bucaspor, ligde zor günler geçiren Manisaspor ile deplasmanda mücadele edecek. 19 Mayıs Stadı'nda saat 15.30'da başlayacak bu karşılaşmada hakem Emre Kaan Çalışkan görev yapacak.