  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > Menemenspor’da forma savaşı var

Menemenspor’da forma savaşı var

Menemenspor’da forma savaşı var
Giriş Tarihi: 5.10.2019

TFF 1. Lig'de son üç haftayı puansız kapatan Ekol Göz Menemenspor'da yarın deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıkları sürüyor. Sarı-lacivertlilerde dört sarı karttan cezalı duruma düşen orta saha Muhammed Ali, Adana ekibi önünde forma giyemeyecek. Muhammed Ali'nin yerine sezon başında takıma transfer edilen Galip Güzel veya uzun yıllardır sarı-lacivertli takımda görev yapan Murat Erdemir'den birinin görev yapması bekleniyor. Teknik direktör Cenk Laleci, "Zor bir karşılaşma bizi bekliyor. Sahada kim görev yaparsa yapsın tüm oyuncularımıza güvenim tam" diye konuştu.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Menemenspor’da forma savaşı var haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN