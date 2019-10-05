Menemenspor’da forma savaşı var

TFF 1. Lig'de son üç haftayı puansız kapatan Ekol Göz Menemenspor'da yarın deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıkları sürüyor. Sarı-lacivertlilerde dört sarı karttan cezalı duruma düşen orta saha Muhammed Ali, Adana ekibi önünde forma giyemeyecek. Muhammed Ali'nin yerine sezon başında takıma transfer edilen Galip Güzel veya uzun yıllardır sarı-lacivertli takımda görev yapan Murat Erdemir'den birinin görev yapması bekleniyor. Teknik direktör Cenk Laleci, "Zor bir karşılaşma bizi bekliyor. Sahada kim görev yaparsa yapsın tüm oyuncularımıza güvenim tam" diye konuştu.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ