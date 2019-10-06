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Akigo’ya Giresun çelmesi

Akigo’ya Giresun çelmesi
Giriş Tarihi: 6.10.2019

1. Lig’de son 3 maçını kazanan Akhisarspor, Karadeniz’de ağır bir yara aldı. Ege ekibini yıkan gol 10. dakikada ’dan geldi

TFF 1. Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Akhisarspor, Karadeniz deplasmanında Giresunspor'a 1-0 yenilip, hayal kırıklığı yaşattı. 10. dakikada Murat'ın pasında Özgürcan'ın indirdiği topu Rusescu düzeltti, aşırtma vuruşla kaleci Gökhan'ı avladı: 1-0. 12'de Rotman'ın pasında Burhan düzeltti, ortasına Erhan dokundu meşin yuvarlak üst direkte patladı. . 40'ta ani gelişen Giresun atağında Landel'in pasını alan Del Vale'nin şutu yandan auta gitti, devre 1-0 sona erdi. 54'te Cikalleshi indirdi, Erhan'ın şutu az farkla auta gitti

AKİGO TUTUKTU

60'TA Cikalleshi vurdu kaleci Adrino topu kornere çeldi. 64'te yine Cikalleshi'nin şutu direğin dibinden auta gitti. Son dakikalardaki Akhisar baskısı sonucu değiştirmedi, maç 1-0 bitti.

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