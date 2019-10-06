Altay çok havalı

TFF 1. Lig'de üst üste aldığı 2 beraberliğin ardından üst sıralardan uzaklaşan Altay, evinde Bursaspor'u 2-1 mağlup ederek yeniden zirve yarışına tutundu.

TFF 1. Lig'de üst üste aldığı 2 beraberliğin ardından üst sıralardan uzaklaşan Altay, evinde Bursaspor'u 2-1 mağlup ederek yeniden zirve yarışına tutundu. Siyah-beyazlılar, bu sezon ilk kez mücadele ettiği Menemen İlçe Stadı'nda hedeflediği taraftar baskısını oluşturarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi alarak 12 puan toplayan İzmir temsilcisi, rakiplerine, "Süper Lig yarışında ben de varım" mesajı verdi.



ÇOK MUTLUYUZ



Kazanılması gereken bir karşılaşmadan üç puanla ayrıldıkları için mutlu olduklarını belirten teknik direktör Sait Karafırtınalar, "Zorlu bir maçtan zaferle ayrılan oyuncularımı kutluyorum. Aldığımız sonuçla taraftar ve camiamızın hislerine tercüman olduğumuz için kazanılan galibiyet ayrı bir önem taşıyor. Zirve yolunda rakibimiz olan Bursaspor'u evine puansız göndererek şampiyonluk yolunda çok önemli sonuca imza attık" dedi.



GALİBİYET ANLAMLI



Alınan galibiyeti iki farklı oyun sistemiyle değerlendiren Karafırtınalar şöyle devam etti:

"Maçın ilk yarısında taraftarımızın da muhteşem desteğiyle mükemmel bir hücum oyunu oynadık. İkinci yarı rakibimize alan savunması yaparak skoru korumayı başardık. Aldığımız galibiyetin ne kadar değerli olduğu ilerleyen haftalarda daha da iyi anlaşılacak."



İZMİR'DE GEÇİT YOK



Yedi yıl aradan sonra lig maçında Bursaspor ile karşılaşan Altay, iç sahada rakibine karşı bulunan üstünlüğünü de sürdürdü. İzmir ekibi, Bursaspor ile 37. karşılaşmayı oynadı. Siyah-beyazlılar, bu maçların 19'unu kazanırken, 8 kez Bursaspor galip olarak sahadan ayrıldı. Taraflar arasında 10 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.



'ÇOK MUTLUYUZ'



Başkan Özgür Ekmekçioğlu, hedefe adım adım gittiklerini çok zor bir karşılaşmayı galibiyetle kapattıkları için mutlu olduklarını söyledi. Ekmekçioğlu, "Taraftarımız çok büyük destek verdi. Futbolcularım iyi bir performans gösterdi. Kazanmak için sahada ellerinden gelenin fazlasını yaptılar. Herkesi tebrik ediyorum" diye konuştu.



YABANCILAR İŞ BAŞINDA



Bursaspor önünde Altay'ın hücum yükünü yine yabancıları çekti. Yeşilbeyazlıların filelerini havalandıran Paixao, bu sezonki gol sayısını 3'e çıkardı. Yunan Tatos ise Bursaspor önünde 1 gol ve 1 asistlik performansla galibiyetin mimarı oldu. Kappel ise etkili bir oyun sergiledi. Kappel, Tatos'un attığı golde 30 metre topu sürerek golün pasını verdi. Öte yandan Menemen İlçe Stadı'nda ilk lig maçına çıkan Altay'a stat uğurlu geldi. Siyah-beyazlılar ilk kez sahne aldığı stadyumda tarihi bir zafere imza attı. Milli maç arasında gelecek haftayı maç yapmadan geçirecek Altay'da teknik heyet Bursaspor galibiyetinin ardından futbolcularına 1 gün fazladan izin verdi.



İŞ BAŞI ÇARŞAMBA



Siyah-beyazlılar, çarşamba günü Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde toplanarak 20 Ekim'de İzmir derbisinde karşılaşacağı Altınordu hazırlıklarına başlayacak.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ