Denizlispor tepetaklak

Süper Lig'in ilk 3 haftasında 7 puan toplayan Denizlispor, deplasmanda Yeni Malatyaspor'a 5-1 yenilerek hayal kırıklığı yaşattı. Son 5 maçta 3 yenilgi, 2 beraberlik alarak 13 puan kaybeden Horoz, çöküşe geçti.

Süper Lig'in ilk 3 haftasında 7 puan toplayan Denizlispor, deplasmanda Yeni Malatyaspor'a 5-1 yenilerek hayal kırıklığı yaşattı. Son 5 maçta 3 yenilgi, 2 beraberlik alarak 13 puan kaybeden Horoz, çöküşe geçti. Ağır yenilginin ardından taraftarlar sosyal medya üzerinden teknik direktör Yücel İldiz'e tepki gösterdi. İldiz, yaptıkları hatayla Malatya'dan gol yediklerini demoralize olduklarını söyledi.



İLDİZ: TEPKİ VEREMEDİK



Yücel İldiz, "Biz gereken tepkiyi göstermeyince farklı mağlubiyet geldi. Sonuç olarak o golden sonra oyundan düştük. Üzgünüz. Milli arada toparlanacağız. Telafi edeceğiz" dedi.