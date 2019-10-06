F.bahçe’nin canı sıkkın

Sezona G.Antep FK ve Başakşehir galibiyetleriyle başlayan Fenerbahçe'nin son 5 maçtaki performansı hesapların bozulmasına sebebiyet verdi. Sarı-lacivertlilerin son Antalya yenilgisi sonrası canı sıkılırken Kanarya milli araya sancılı girdi.

Sezona G.Antep FK ve Başakşehir galibiyetleriyle başlayan Fenerbahçe'nin son 5 maçtaki performansı hesapların bozulmasına sebebiyet verdi. Sarı-lacivertlilerin son Antalya yenilgisi sonrası canı sıkılırken Kanarya milli araya sancılı girdi. Ekip önceki günkü sonuçla ligdeki son 5 maçında 4. kez puan kaybetti. Son 5 maçında 2 yenilgi, 2 beraberlik ve 1 galibiyet alan sarı-lacivertli ekip bu dönemde 10 puan yitirdi. Fenerbahçe, bu yenilgiyle 11 puanda kalırken rakibi Antalyaspor ise aynı puana geldi. Teknik heyetin milli arada yaşanan sorunlara çözüm bulması beklenirken rotasyonu düşünüp 8. haftada deplasmanda Yukatel Denizlispor ile oynanacak mücadelede farklı bir kadroyla mücadele edebileceği öğrenildi.



RAMİ STOPERE



Özellikle savunmada Jailson'un kulübeye çekilip formsuz olan Rami'nin güç kazanarak 11'e dönmesi için planlar yapılıyor. Bu arada Fenerbahçe'de futbolcuların taraftarların çağrısına rağmen tribünlere gitmemesi de dikkat çekti. Maç sonunda taraftarlar futbolcuları tribünlere davet ederken sarı-lacivertli ekipte sadece Ozan, Zanka ve Kruse tribünlerin çağrısına cevap verdi.



KANARYA'NIN GÖZÜ GARRY'DE



Fenerbahçe teknik heyeti hücum hattındaki aksaklıkları çözmek için formül ararken gözler sakat olan Garry Rodrigues'e çevrildi. Yıldız oyuncunun milli arayla birlikte iyileşmesi ve Yukatel Denizlispor mücadelesinde sahada olması bekleniyor. Sakatlığı sebebiyle Kanarya'nın G.Saray ve Antalyaspor ile oynadığı mücadelelerde görev alamayan futbolcunun yokluğunda takım son iki haftada gol atmayı başaramadı. Yeşil Burun Adaları vatandaşı olan oyuncu şu ana dek Trabzonspor mücadelesinde fileleri sarsmayı başarmıştı.