Gelenekle gelecek birleşmeli

Etnospor Kültür Festivali’ni ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, “Geleneğinden kopup geçmişini bilmeyen toplumlar başarılı olamaz” dedi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) tarafından İstanbul'da düzenlenen 4. Etnospor Kültür Festivali'ni ziyaret etti. Atatürk Havalimanı'nda "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla düzenlenen festivale gelen Bakan Kasaoğlu, DEK Başkanı Bilal Erdoğan, DEK Başkan Vekili ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının standını gezdi. Kasapoğlu, "Dördüncüsü düzenlenen Etnospor Kültür Festivali, hem ülkemiz hem de dünya sporu ve kültürü için çok önemli. Her yıl daha da yoğun ilgiye ve halkımız ile gençlerimizin teveccühüne mazhar olan bir festival. Katkısı olan herkesi tebrik ediyorum. Başta DEK'e, değerli başkanına, yöneticileri ve Geleneksel Spor Dalları Federasyonuna ve katkı sağlayan tüm kurumlara teşekkür ediyorum" diye konuştu. Türkiye'nin genç nüfusuna vurgu yapan Kasapoğlu, "Gelenek, gelecekle birlikte çok önemli. Geleneğinden kopup geçmişini ve kültürünü bilmeyen, sahip olamayan toplumların bir alanda başarılı olması mümkün değil. 20 milyon gençle Türkiye, dünyanın en genç nüfusuna sahip ülkelerden biri. Gençlerimizin, gelenek ve görenekleriyle donanımlı bir nesil olması için Bakanlık olarak tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz" dedi.



GERİ ADIM ATMAK YOK



Bakan Kasapoğlu gençlere ilgilerinden dolayı teşekkür ederken, "Gelenekle geleceği birleştireceğiz. Bu noktada geri adım atmayacağız. Bu vesileyle 'Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın' diyoruz" diye konuştu.



HEYECAN SÜRÜYOR



2019 Etnospor Kültür Festivali devam ediyor. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Dünya Etnospor Kültür Festivali yoğun ilgi görüyor. Atatürk Havalimanı'nda başlayan festivalde atlı cirit gösterileri, Kökbörü müsabakaları, Pato gösterisi, okçuluk gösterileri ve güreş gibi birçok spor dalında yarışmalar düzenleniyor. Özellikle at üzerinde yapılan müsabakalar renkli ve heyecanlı görüntülere sahne oluyor. Arjantin'in konuk olduğu festivalde 16 ülkeden bine yakın sporcu yer alıyor.