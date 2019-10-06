Güldürün yüzümüzü

TFF 1. Lig’de alt sıralardan kurtulmaya çalışan İzmir ekibi Altınordu Erzurum’la, Menemen ise deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.

TFF 1. Lig'de son iki maçta galibiyet yüzü göremeyen ve son olarak evinde 2-0 geriye düştüğü maçta Adana Demirspor'la 2-2 berabere kalan Altınordu, bugün Erzurumspor'la deplasmanda karşılaşacak. Kazım Karabekir Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak müsabakayı Ramazan Keleş yönetecek. Maç beIN Sports Max 2'den yayınlanacak. İzmir ekibinde tedavisi süren forvet Kemal Rüzgar forma giyemeyecek. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Geçen hafta ikinci yarıda sergilediğimiz oyunu bu kez 90 dakikaya yayarak İzmir'e 3 puanla dönmek istiyoruz" diye konuştu.



MENEMEN'DE 2 EKSİK VAR



LIGIN son 5 maçında istediği sonuçları alamayan Ekol Göz Menemenspor, Adana Demirspor'a konuk olacak. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Onur Özütoprak düdük çalacak. Karşılaşma beIN Sports Max 1'den yayınlanacak. İzmir ekibinde kart cezalısı Muhammed ve sakat olan Semih yok.